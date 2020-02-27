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      Сколько украинцев поддерживают открытие рынка земли: инфографика

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      Большинство опрошенных украинцев не поддерживают открытие рынка земли. В то же время Верховная Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту №2178-10.

      Результаты опроса об открытии рынка земли обнародовал КМИС.

      Обратите внимание: Рада рассматривает законопроект о рынке земли: сколько правок прошли

      Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, то 62% украинцев проголосовали бы против такого решения.

      Поддерживают открытие рынка земли лишь 15% опрошенных, 18% – не принимали бы участия в референдуме, а 6% – затруднились ответить.

      Заметим, что с ноября количество тех, кто поддерживает открытие рынка земли, уменьшилось:

      • ноябрь – 22%;
      • декабрь – 19%;
      • февраль – 15%.

      В то же время увеличилось количество тех, кто не поддерживает внедрение рынка земли:

      • ноябрь – 59%;
      • декабрь – 60%;
      • февраль – 62%.

      Поддерживают ли украинцы рынок земли Инфографика 24 канала
      Поддерживают ли украинцы рынок земли / Инфографика 24 канала

      Внедрение рынка земли в Украине: что известно

      Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч правок к документу.

      К теме: Принятие рынка земли: какие фракции поддержат законопроект

      Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:

      • Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Ограничения концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составил 200 тысяч гектаров.
      • Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.
      • Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
      • Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

      К теме: Самоподжог под Офисом Президента: пострадавший – в реанимации

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Инфографика исследования Верховная Рада Статистика Социологическое исследование Законодательство Рынок земли
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