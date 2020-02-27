Сколько украинцев поддерживают открытие рынка земли: инфографика

Большинство опрошенных украинцев не поддерживают открытие рынка земли. В то же время Верховная Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту №2178-10.

Результаты опроса об открытии рынка земли обнародовал КМИС.

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Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, то 62% украинцев проголосовали бы против такого решения.

Поддерживают открытие рынка земли лишь 15% опрошенных, 18% – не принимали бы участия в референдуме, а 6% – затруднились ответить.

Заметим, что с ноября количество тех, кто поддерживает открытие рынка земли, уменьшилось:

ноябрь – 22%;

декабрь – 19%;

февраль – 15%.

В то же время увеличилось количество тех, кто не поддерживает внедрение рынка земли:

ноябрь – 59%;

декабрь – 60%;

февраль – 62%.



Поддерживают ли украинцы рынок земли / Инфографика 24 канала

Внедрение рынка земли в Украине: что известно

Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч правок к документу.

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Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:

Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

Ограничения концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составил 200 тысяч гектаров.

Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.

Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.

Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

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