Сколько украинцев поддерживают открытие рынка земли: инфографика
Большинство опрошенных украинцев не поддерживают открытие рынка земли. В то же время Верховная Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту №2178-10.
Результаты опроса об открытии рынка земли обнародовал КМИС.
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Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, то 62% украинцев проголосовали бы против такого решения.
Поддерживают открытие рынка земли лишь 15% опрошенных, 18% – не принимали бы участия в референдуме, а 6% – затруднились ответить.
Заметим, что с ноября количество тех, кто поддерживает открытие рынка земли, уменьшилось:
- ноябрь – 22%;
- декабрь – 19%;
- февраль – 15%.
В то же время увеличилось количество тех, кто не поддерживает внедрение рынка земли:
- ноябрь – 59%;
- декабрь – 60%;
- февраль – 62%.
Поддерживают ли украинцы рынок земли / Инфографика 24 канала
Внедрение рынка земли в Украине: что известно
Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч правок к документу.
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Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:
- Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
- Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
- Ограничения концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составил 200 тысяч гектаров.
- Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.
- Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
- Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.
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