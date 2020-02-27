Скільки українців підтримують відкриття ринку землі: результати опитування
Більшість опитаних українців не підтримують відкриття ринку землі. Водночас Верховна Рада продовжує розглядати правки до законопроєкту №2178-10.
Результати опитування про відкриття ринку землі оприлюднив КМІС.
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Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, то 62% українців проголосували би проти такого рішення.
Підтримують відкриття ринку землі лише 15% опитаних, 18% – не брали б участі у референдумі, а 6% – важко відповісти.
Зауважимо, що від листопада кількість тих, хто підтримує відкриття ринку землі, зменшилась:
- листопад – 22%;
- грудень – 19%;
- лютий – 15%.
Водночас збільшилася кількість тих, хто не підтримує впровадження ринку землі:
- листопад – 59%;
- грудень – 60%;
- лютий – 62%.
Впровадження ринку землі в Україні: що відомо
Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документа.
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Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:
- Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
- Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
- Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
- Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
- Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.
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