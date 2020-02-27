Скільки українців підтримують відкриття ринку землі: результати опитування

Більшість опитаних українців не підтримують відкриття ринку землі. Водночас Верховна Рада продовжує розглядати правки до законопроєкту №2178-10.

Результати опитування про відкриття ринку землі оприлюднив КМІС.

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Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, то 62% українців проголосували би проти такого рішення.

Підтримують відкриття ринку землі лише 15% опитаних, 18% – не брали б участі у референдумі, а 6% – важко відповісти.

Зауважимо, що від листопада кількість тих, хто підтримує відкриття ринку землі, зменшилась:

листопад – 22%;

грудень – 19%;

лютий – 15%.

Водночас збільшилася кількість тих, хто не підтримує впровадження ринку землі:

листопад – 59%;

грудень – 60%;

лютий – 62%.

Впровадження ринку землі в Україні: що відомо

Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документа.

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Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:

Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.

Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.

Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

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