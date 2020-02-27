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      Скільки українців підтримують відкриття ринку землі: результати опитування

      - Читать новость на русском
      Відомо, скільки українців підтримують відкриття ринку землі / pinterest.ru

      Більшість опитаних українців не підтримують відкриття ринку землі. Водночас Верховна Рада продовжує розглядати правки до законопроєкту №2178-10.

      Результати опитування про відкриття ринку землі оприлюднив КМІС.

      Зверніть увагу: Рада розглядає законопроєкт про ринок землі: скільки правок пройшли

      Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, то 62% українців проголосували би проти такого рішення.

      Підтримують відкриття ринку землі лише 15% опитаних, 18% – не брали б участі у референдумі, а 6% – важко відповісти.

      Зауважимо, що від листопада кількість тих, хто підтримує відкриття ринку землі, зменшилась:

      • листопад – 22%;
      • грудень – 19%;
      • лютий – 15%.

      Водночас збільшилася кількість тих, хто не підтримує впровадження ринку землі:

      • листопад – 59%;
      • грудень – 60%;
      • лютий – 62%.

      Впровадження ринку землі в Україні: що відомо

      Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документа.

      До теми: Ухвалення ринку землі: які фракції підтримають законопроєкт

      Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
      • Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

      До теми: Самопідпал під Офісом Президента: постраждалий – в реанімації

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України дослідження Новини політики Верховна Рада Статистика Соціологічне дослідження Законодавство Ринок землі
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