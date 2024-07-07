Детонация склада боеприпасов в Воронежской области: СМИ указали на интересный момент

Воронежскую область России атаковали беспилотники, в результате чего сдетонировал склад с боеприпасами. Аналитики установили точное место поражения и рассказали интересную деталь о том, как оккупанты хранили оружие.

Уточним, что нанесли удар дроны в ночь на 7 июля. Губернатор уверял, что противовоздушная оборона якобы успешно отработала. Однако есть основания сомневаться в этом утверждении.

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Детали атаки БПЛА на склад россиян

Национальный информационный портал "Тиск" информировал, что на спутниковых снимках за 2023 год видно, как россияне хранят боеприпасы, пораженные ночью, под открытым небом на одной из заброшенных ферм.

Соответствующее место расположено к северу от села Сергиевка Воронежской области по таким координатам, установленным OSINT-специалистами из "КиберБорошно": 50.435238, 39.811505.

Где склад в Сергеевке, который поразили дроны: смотрите на карте от Google maps

Неизвестно точно, откуда запускали беспилотники. Однако следует сказать, что от российской Сергеевки до территории, которую контролирует Украина, по воздушной траектории около 145 километров. Ответственность за операцию взяла на себя Служба безопасности Украины.

Последствия атаки дронов на склад с боеприпасами: смотрите видео в телеграме 24 Канала

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Губернатор региона Александр Гусев утверждал, что российская ПВО якобы уничтожила несколько беспилотников в небе над Воронежской областью, но в результате падения обломков на одном из складов начался пожар.

В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов,

– писал чиновник.

Defence Express комментирует: на обнародованных кадрах слышно детонацию снарядов, а на одном из видео зафиксирован пролет беспилотника. По словам аналитиков, местные жители заочно не согласны с версией о сбитых дронах – они предполагают, что БПЛА попали в цель.

Около 09:34 (7 июля) Гусев заявил о введении режима чрезвычайного положения в пределах Сергеевке Воронежской области "из-за детонации взрывоопасных объектов". Также была объявлена эвакуация местных жителей.

Ранее, в ночь на 6 июля, украинские беспилотники атаковали российские нефтебазы в Краснодарском крае. Кроме того, обломки дрона повредили сотовую башню в Ейске.