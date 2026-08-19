Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что потерял враг?

Украинские защитники ночью ударили по автомобильному мосту через реку Молочную, расположенную в районе Молочанска на Запорожье. Отмечается, что оккупанты использовали объект для обеспечения военной логистики.

Кроме того, военные поразили три состава с беспилотниками противника. Они располагались вблизи Новопетриковки и Новотроицкого Донецкой области, а также Лобачева Луганской области.

Также Силы обороны нанесли удар по наземному ретранслятору для управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера" в Оленовке в аннексированном Крыму.

Еще под прицелом был пункт управления БпЛА в районе Верхнего Рогачика Херсонской области. Также бойцы били по:

составу материально-технического обеспечения в Кадиевке Луганской области,

району сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске, тоже на Луганщине.

Потери окупантов уточняются. Работа по ключевым военным целям противника продолжается,

– добавили военные.

Напомним, пограничное подразделение "Феникс" показало свою масштабную операцию против российской пехоты, дронов и НРК на Торецком направлении. Операторы БПЛА смогли ослабить наступательный потенциал противника на этом участке фронта.