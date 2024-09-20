В эфире 24 Канала военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал, почему врагу невыгодно рассредоточивать склады с боеприпасами и ракетами по России. В Defence Express отметили, что этот удар имеет все шансы стать рекордным и войти в историю.

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Это нереально

Как отметил военный эксперт, маскировать такие огромные боеприпасы абсолютно нереально. Например, длина ракеты "Искандер" более 6 метров. Чтобы она не представляла угрозы для гражданского населения, ее хранят в специальных обвалованных ямах, хранилищах с бетонными перекрытиями. Скрыть такие специализированные хранилища крайне сложно.

Когда строятся арсеналы, то они делаются с точки зрения, что если одно хранилище взорвется, то соседнее останется целым, чтобы не было цепной реакции, которая произошла в Торопце,

– отметил Нарожный.

Поэтому сейчас в России абсолютно нереально скрыть или рассредоточить склады с оружием. Ведь для того, чтобы скрывать такие огромные арсеналы надо сделать по 5 – 6 хранилищ в каждом селе России. Но потом этим будет практически нереально управлять. Каждый такой мини склад надо будет охранять, сделать безопасным для гражданского населения, поэтому это не имеет смысла.

Если оккупанты рассредоточат боеприпасы, то потом их надо будет собирать, например, на 10 локациях. Для этого железнодорожный состав необходимо будет отправить на 10 различных станций, где их будут загружать, разгружать, потом собирать – это очень сложно и существенно усложнит работу логистики,

– объяснил военный эксперт.

Оценить сложно, но мнению Нарожного, на складе в Тверской области было примерно 1 – 1,5 миллиона боеприпасов. Это почти 30% годового производства России. То есть у врага стало на 30% меньше боеприпасов.

К слову, пожар на складе в Торопце до сих пор не могут потушить. На спутниковых снимках видно воронки диаметром от 50 до 90 метров от разорвавшихся снарядов,.