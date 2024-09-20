В етері 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний сказав, чому ворогу невигідно розосереджувати склади з боєприпасами та ракетами по Росії. У Defence Express зауважили, що цей удар має усі шанси стати рекордним та увійти в історію.

До теми Знищення складу у Торопці: як вплине на ракетні удари по Україні та ситуацію на фронті

Це нереально

Як зазначив військовий експерт, маскувати такі величезні боєприпаси абсолютно нереально. Наприклад, довжина ракети "Іскандер" понад 6 метрів. Аби вона не становила загрози для цивільного населення, її зберігають в спеціальних обвалованих ямах, сховищах з бетонними перекриттями. Приховати такі спеціалізовані сховища вкрай складно.

Коли будуються арсенали, то вони робляться з погляду, що якщо одне сховище вибухне, то сусіднє залишиться цілим, щоб не було ланцюгової реакції, яка сталась в Торопці,

– зазначив Нарожний.

Тож зараз у Росії абсолютно нереально приховати чи розосередити склади зі зброєю. Адже для того, щоб приховувати такі величезні арсенали треба зробити по 5 – 6 сховищ в кожному селі Росії. Але потім цим буде практично нереально керувати. Кожен такий мінісклад треба буде охороняти, зробити безпечним для цивільного населення, тож це не має сенсу.

Якщо окупанти розосередять боєприпаси, то потім їх треба буде збирати, наприклад, на 10 локаціях. Для цього залізничний склад необхідно буде відправити на 10 різних станцій, де їх будуть завантажувати, розвантажувати, потім збирати – це дуже складно й суттєво ускладнить роботу логістики,

– пояснив військовий експерт.

Оцінити складно, але думку Нарожного, на складі у Тверській області було приблизно 1 – 1,5 мільйона боєприпасів. Це майже 30% річного виробництва Росії. Тобто у ворога стало на 30% менше боєприпасів.

До слова, пожежу на складі у Торопці досі не можуть приборкати. На супутникових знімках видно вирви діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів, що розірвалися.