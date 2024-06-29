На момент в удара в одной из них находился человек. К счастью, спасателям снова удалось спасти.

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Что известно о мужчине и авто

Так, в Днепре из-под завалов достали мужчину, который был в машине возле дома в момент прилета. Согласно обнародованной информации, он жив. В то же время никаких деталей о его состоянии пока неизвестно. В общем спасены 2 человека.

Одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля – пострадавшего засыпало частями искореженного дома,

– отмечали в МВД.

Известно о по меньшей мере одном погибшем человеке и 12 раненых в результате удара. Среди пострадавших – младенец и беременная женщина. Спасены 2 человека.

В Днепре из-под завалов спасли мужчину: смотрите видео

По состоянию на эту минуту также известно, что спасателям удалось ликвидировать пожар. В одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи, также повреждены 11 автомобилей.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Накануне, 28 июня, в 18:21 Воздушные силы предупреждали об угрозе для Днепра. Так, впоследствии в городе прозвучали взрывы. Председатель ОВА Сергей Лысак сообщил о повреждении 9-этажки.

Напомним, ранее отмечалось, что в жилом доме разрушено 4 этажа, пятый получил повреждения. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Так, по состоянию на 21:00 28 июня количество травмированных в Днепре возросло до 9. Погиб 1 человек, еще один спасен. пока же количество больше.