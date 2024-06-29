На момент в удару в одній з них перебував чоловік. На щастя, рятувальникам знову вдалося врятувати.

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Що відомо про чоловіка та авто

Так, у Дніпрі з-під завалів дістали чоловіка, який був у машині біля будинку в момент прильоту. Згідно з оприлюдненою інформацією, він живий. Водночас жодних деталей про його стан наразі невідомо. Загалом врятовані 2 людини.

Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку,

– зазначали у МВС.

Відомо про щонайменше одну загиблу людину та 12 поранених внаслідок удару. Серед постраждалих – немовля та вагітна жінка. Врятовані 2 людини.

У Дніпрі з-під завалів врятували чоловіка: дивіться відео

Станом на цю хвилину також відомо, що рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. В одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи, також пошкоджено 11 автомобілів.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Напередодні, 28 червня, о 18:21 Повітряні сили попереджали про загрозу для Дніпра. Так, згодом у місті пролунали вибухи. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив про пошкодження 9-поверхівки.

Нагадаємо, раніше зазначалося, що у житловому будинку зруйновано 4 поверхи, п'ятий зазнав пошкоджень. На жаль, є постраждалі та загиблі. Так, станом на 21:00 28 червня кількість травмованих у Дніпрі зросла до 9. Загинула 1 людина, ще одна врятована. наразі ж кількість більша.