Может ли война затянуться на год или несколько: ответ обозревателя Коваленко

Делать прогнозы по поводу того, когда именно закончится война – неблагодарное дело. Ведь ситуация на фронте очень непредсказуема.

Однако то, что война не закончится в 2022 году – это факт. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Боевые действия за независимость Украины будут продолжаться в 2023 году

Освобождение временно оккупированного полуострова Крым – задача ВСУ на 2023 год. Наиболее оптимистичный вариант заключается в освобождении материковой части Украины до конца 2022 года. Это при наиболее благоприятных условиях, которые могут сложиться в зоне боевых действий,

– сказал Коваленко.

По мнению Коваленко, прогнозы о том, что война может затянуться на десятилетие, значительно преувеличены. Но когда мы говорим о боевых действиях в 2022 и 2023 годах, это уже несколько лет. Поэтому формулировка "война будет продолжаться годами" корректна. Более того, война с россией началась в далеком 2014 году, однако велась в гибридном формате.

россия истощится

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что формат полномасштабной войны позволяет истощить врага.

Сегодня у нас постоянное обеспечение от наших международных партнеров – оружием, боеприпасами, техникой. В свою очередь россия уменьшает свои возможности по использованию тех или иных типов вооружения. Мы видим это по технике, ракетному вооружению, авиации и т.д.

– заметил он.

Как следствие, через некоторое время россии будет очень трудно удерживать захваченные территории. О наступлении даже не говорится. В дальнейшем россии не будет хватать ресурсов – как человеческих, так и технических. Дело в том, что технику нужно снабжать профессиональными узкоспециализированными специалистами, чтобы она работала. Коваленко отмечает, что дефицит человеческого ресурса будет все больше даваться в знаки.

Да, война не закончится в 2022 году. Но 2023 год, вероятно, станет началом конца этой "второй армии мира", которая не сможет удерживать свои так называемые "сакральные" территории – таковой она считает временно оккупированную территорию Крыма,

– подытожил он.

Война не завершится в 2022 году: смотрите видео