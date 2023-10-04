К тому же русские военные быстро учатся и приспосабливаются к ситуации на поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, заметив, что у ВСУ очень коварный враг.
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Россияне до сих пор производят собственное оружие
В разведке Великобритании сообщили, что Россия готовится к многолетней войне против Украины. Об этом пишут со ссылкой на документы, якобы "просочившиеся" из Министерства финансов России. Согласно им, расходы России на оборону в следующем году должны вырасти примерно до 30% от общегосударственного бюджета.
Россия готовится и долго готовилась к введению продолжительной войны на истощение. Надо сказать, что наш противник имеет большой человеческий и технологический ресурс,
– подчеркнул Тарас Березовец.
Хотя западные санкции не позволяют стране-агрессорке производить так много вооружения, как она могла бы. А все же оккупанты до сих пор могут производить в месяц около 100 танков и до 100 ракет разных типов: баллистических и крылатых.
Тарас Березовец о возможностях России на фронте: смотрите видео
Россияне умеют адаптироваться
И западные СМИ, и украинская разведка отмечают, что Россия постоянно находит пути обхода санкций через третьи страны. Среди них и страны постсоветского пространства и другие государства. Речь идет о доступе к технологиям и запчастям, которые используются в частности в российских крылатых ракетах, бронетехнике, дронах.
Россия уже фактически перевела свою экономику на военные рельсы. Но у россиян не было этого осознания, они не готовились к затяжному военному конфликту. Но россияне очень быстро учатся и адаптируются к условиям войны.
– заметил офицер.
ВСУ приходится иметь дело с коварным и подлым врагом, умеющим адаптироваться к новым условиям ведения войны. Если санкционное давление на Россию не усилится и не будет контроля за их соблюдением, то враг и дальше как-никак сможет поддерживать свою армию и долгое ведение боевых действий.
Россияне наступают на Лимано-Купянском направлении: что известно
- В конце сентября россияне снова возобновили наступление на Купянско-Лиманском направлении. В последнее время там было относительное затишье. Контрнаступательные действия силы врага начались как превентивные меры, чтобы не дать ВСУ развивать свое наступление. В частности, боятся россияне из-за Бахмута. Город могут взять в полуокружение.
- Как сообщили в Восточной группировке войск, оккупанты сосредоточили там почти 800 артсистем и около 500 РСЗО. Кроме того, недавно на это направление перебросили 25 армию. В общем-то там насчитывают близко 110 тысяч личного состава.
- Заметим, недавно Купянско-Лиманское направление посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он проверил технику западных партнеров и наградил украинских военных, участвующих в боевых действиях.