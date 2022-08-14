Впереди много боев, – Кривонос призвал готовиться к длительной войне

Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл заявил, что война россии с Украиной будет затяжной. Украинские генералы согласны с этим мнением, утверждая, что боев впереди еще много.

Об этом 24 каналу рассказал генерал ВСУ, первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос. Он подчеркнул, что слова британского генерала о длительной войне вполне верны.

На тему Когда продлят военное положение и мобилизацию в Украине: эксперты разъяснили нюансы

"Британцы как военные стратеги имеют отличный опыт и они всегда говорят правду, а не пытаются кому-то понравиться", – заметил Кривонос.

Генерал ВСУ в очередной раз подчеркнул, что нужно готовиться к затяжной войне и готовиться не только Вооруженным Силам, но и всему государству.

В первую очередь это подготовка государственной экономики к этой войне, подготовка инфраструктуры и подготовка обученных человеческих ресурсов (военных) для пополнения потерь на фронте. Без этого невозможно продолжение войны,

– объяснил Кривонос.

По его словам, россияне имеют больший запас стратегический, что касается и нефти, и горючего, и техники, и оборонные предприятия, круглосуточно выпускающие продукцию. В то же время в Украине последнее пока проблематично.

Генерал ВСУ ответил, что нам нужно честно сказать, что ни о каком "сломе позвоночника российской армии" пока речь не идет.

Впереди еще много бессонных ночей, много боев, много потерь, но если правильно подготовиться, реализовать все и объединиться, а также не врать собственному народу, как делают некоторые руководители ОП, тогда у нас огромный шанс победить в этой войне,

– заявил Кривонос.

По его мнению, не нужно затянуть эту войну в никуда и оставить на уровне переговоров как "замороженный конфликт", ведь у нас еще есть большой шанс на эту победу. Но для этого нужно сделать вышеперечисленные вещи.

Изменила ли Украина стратегию войны? На это генерал ВСУ ответил, что пока украинская армия не изменила стратегию войны, лишь некоторые способы ведения боевых действий, получив западную технику.

"Но пока глобально говорить о том, что мы что-то изменили, нельзя. Для этого нам нужны обученные и мотивированные люди в окопах, много артиллерии, боеприпасы и другое оружие, и мощная ПВО, которая закрыла бы воздушное пространство над Украиной", – подытожил он.

Какая ситуация на фронте: последние новости

Оккупанты вели наступление в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцевого на Бахмутском направлении. Там россияне понесли потери и были вынуждены отступить.

В направлении же самого Бахмута подразделения противника при продвижении имели частичный успех. Также в этот день зафиксировали обстрелы около 7 населенных пунктов. А по троим враг нанес авиаудары.

На Краматорском и Славянском направлениях враг тоже продолжает бить из артиллерии и РСЗО. В общей сложности на двух направлениях били в этот день по 13 населенным пунктам.

Украинские воины отразили штурм в направлении Долины. Кроме того, были две неудачные попытки россиян разведки боем в направлениях – Веселого и Серебрянки.

Также отразили штурмы россиян неподалеку Спорного, Ивано-Дарьевки, Песков и Красногоровки.

Видео по теме – Хлань заверил, что следующие 2 недели будут решающими для оккупантов на Херсонщине