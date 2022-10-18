Россия получила первую партию дронов-камикадзе от Ирана – 300 штук. Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович.
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Вместо этого вторая партия будет гораздо больше. Арестович напомнил, что президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что Россия заказала у Ирана еще 2 400 дронов-камикадзе.
2 – 3 месяца россияне могут атаковать дронами
По мнению Арестовича, даже при использовании по 100 беспилотников в сутки Россия может активно атаковать Украину в течение месяца. Очевидно, что между атаками будут перерывы.
2 – 3 месяца они могут нас "кошмарить" в таком режиме, как сегодня, бегом. Неприятная история,
– отметил советник.
Он отметил, что Россия "нашла ключ" к противовоздушной обороне Украины, заставляя нас тратить большое количество ракет по дронам. Поэтому сейчас перед нами принципиально встал вопрос зенитной артиллерии.
Россияне атаковали дронами Киевщину
- В Воздушном командовании "Центр" сообщили, что около 21:00 наши защитники уничтожили 8 таких дронов-камикадзе. Для этого применили разные средства.
- Утром 17 октября оккупанты ударили дронами по дому в Шевченковском районе Киева. Атака унесла жизни четырех человек.
- В столице и области в течение дня не раз звучала воздушная тревога. Последнюю объявили после 19:10 и она продолжалась до 00:50.
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