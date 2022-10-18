Росія отримала першу партію дронів-камікадзе від Ірану – 300 штук. Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович.

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Натомість друга партія буде набагато більшою. Арестович нагадав, що президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, Росія замовила в Ірану ще 2400 дронів-камікадзе.

2 – 3 місяці росіяни можуть атакувати дронами

На думку Арестовича, навіть при використанні по 100 безпілотників на добу, Росія може активно атакувати Україну протягом місяця. Очевидно, що між атаками будуть перерви.

2 – 3 місяці вони можуть нас "кошмарити" в такому режимі, як сьогодні, аж бігом. Неприємна історія,

– зазначив радник.

Він зауважив, що Росія "знайшла ключ" до протиповітряної оборони України, змушуючи нас витрачати велику кількість ракет по дронах. Тому зараз перед нами принципово постало питання зенітної артилерії.

Росіяни атакували дронами Київщину

У Повітряному командуванні "Центр" повідомили, що близько 21:00 наші захисники знищили 8 таких дронів-камікадзе. Для цього застосували різні засоби.

Вранці 17 жовтня окупанти вдарили дронами по будинку в Шевченківському районі Києва. Атака забрала життя чотирьох людей.

У столиці та області протягом дня неодноразово звучала повітряна тривога. Останню оголосили після 19:10, й тривала вона до 00:50.

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