Есть даже дети: сколько людей живет в Олешках, где россияне устроили блокаду

Россияне не позволяют доставлять продукты в оккупированные Олешки в Херсонской области еще с конца мая. В таких бесчеловечных условиях там продолжают жить люди.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, в Олешках, Голой Пристани и прилегающих районах сейчас сложилась катастрофическая ситуация с продовольствием.

Сколько людей там проживает?

Как подчеркнула Вирлич, связи в Олешках фактически нет. Когда она пробивается, местные жители в первую очередь звонят родным, чтобы сказать, что они живы. И каких-либо точных оценок количества людей пока нет.

Точной информации о людях ни у кого нет. Есть приблизительные оценки, они примерно совпадают между собой. Российская сторона тоже ничего не говорит. Похоже, им просто все равно. Они только и занимаются пропагандой, чтобы обвинить во всем Украину,

– отметила Вирлич.

Точно известно, что на этих территориях живут даже дети. По предварительным оценкам, в Олешках и Голой Пристани может находиться от 50 до 70 детей. И россияне срывают абсолютно все попытки со стороны Украины провести оттуда эвакуацию.

Какова ситуация в оккупированных Олешках: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что Силы обороны Украины доставляют продукты жителям Олешек и других близлежащих общин. Недавно там удалось доставить 4 тонны продуктов примерно в 100 пунктов. Все организовали с помощью дронов.