Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник ответил на упреки о том, что ведомство не пополняет бюджет, и рассказал о последних делах, благодаря которым удалось возместить немалые суммы.

В частности, только в течение последних месяцев НАБУ взыскало в бюджет 65 миллионов гривен. Об этом Сытник рассказал в эфире 24 канала в программе "Что это было".

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Об упреках в сторону НАБУ

Ведущий программы Сергей Лещенко рассказал, что в сторону НАБУ часто раздаются упреки, что ведомство себя не оправдывает: мол, каждый год им выделяют миллиард на содержание, а денег в бюджет они не возвращают. Журналист подчеркнул, что НАБУ – это не бизнес-структура, и по такой же "логике" можно требовать возврата средств от Министерства внутренних дел, которое потребляет 93 миллиарда из бюджета в год.

Директор НАБУ Артем Сытник підркеслив, что ни в одной стране мира правоохранительный орган не приносит в бюджет столько, сколько на него тратят.

"Поэтому это миф, и больше пожалуй – элемент пропагандистской войны против нас", – подчеркнул глава ведомства.

Пополнение бюджета от НАБУ

Сытник добавил, что если проанализировать последние месяцы, то только из двух дел было взыскано в бюджет залога за нарушение ограничений общей суммой в 65 миллионов гривен. Директор НАБУ отметил, что это сумма, которая уже ушла в бюджет. Даже, если будут оправдательные приговоры, 65 миллионов никогда не вернутся обратно.

Дело в " Укрнафте"

"По делу о "Укрнафте": когда уже были подготовлены объекты сообщений о подозрениях, 600 миллионов гривен было возвращено на их счета. И это только в этом году. Сейчас прокеты нарабатываются после указаний антикоррупционной прокуратуры", - отметил Сытник.

Артем Ситник / Фото 24 канала

Перспективы новых взысканий

Глава НАБУ подчеркнул, что в ближайшей перспективе есть возможность взыскать средства по из-за недавней озвученной громкого дела. Речь идет о взятке в 6 миллионов долларов, который пытались дать НАБУ и САП. За это антикоррупционные органы должны были закрыть эпизод, в котором Злочевский способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банка".

Также Сытник напомнил, что по делу Вадима Альперина арестовано более 400 миллионов гривен – это сумма, которая сейчас находится на счетах казначейства. Дело сейчас готовится для передачи в суд.

"И это я не говорю о более чем 5 миллиардов активов, которые арестованы по делам, находящимся в судах и на стадии досудебного расследования. Большие суммы уже возвращены в бюджет, возмещены в ходе расследования. И есть очень большой ресурс, чтобы возвращать это в дальнейшем", – подытожил Сытник.