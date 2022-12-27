В Украине идет общая мобилизация: какова продолжительность военной службы

В Украине уже 10 месяцев идет общая мобилизация. Какова продолжительность военной службы – читайте дальше.

Указы президента Украины о продлении военного положения и мобилизации на три месяца должны быть утверждены Верховной Радой. Соответствующие законопроекты №8189 да №8190 должны продолжить военное положение и мобилизацию, пишет 24 канал.

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Какие сроки военной службы в Украине

Сроки военной службы в Украине предусмотрены статьей 23 Закона Украины о военной службе и воинской обязанности.

Сроки срочной воинской службы в календарном исчислении устанавливаются:

до 18 месяцев – для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

до 12 месяцев – для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

для граждан Украины, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: для лиц рядового состава – 3 года; для лиц сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;

От 2 до 5 лет – граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных званий офицерского состава запаса;

Офицеры из числа военнослужащих, которые окончили высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы в должностях лиц офицерского состава и овладели:

специальностям летного состава авиации – 10 лет;

другими специальностями – 5 лет;

других граждан – от 1 до 5 лет.

Сроки военной службы

Лица, принимаемые на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или объявления решения о демобилизации и назначаемые на должности, сроки военной службы в календарном исчислении устанавливаются в соответствии с порядком закона, указанным в этом.

Военнослужащие срочной военной службы и военнослужащие военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые во время действия особого периода выслужили не менее 11 месяцев, лиц, уволенных с военной службы во время действия особого периода, принимаемых на военную службу по контракту период с момента оглашения мобилизации до времени введения военного положения или объявления решения о демобилизации, срок военной службы в календарном исчислении устанавливается шесть месяцев.

Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам на шесть месяцев или сроки, определенные частью четвертой настоящей статьи. В случае окончания особого периода или оглашения решения о демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.

Для граждан Украины, призванных на военную службу, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву – до 18 месяцев;

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, – на сроки, определенные решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Срок службы в период военного положения

Для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, предусмотренный законом, военная служба продлевается сверх установленных сроков:

в период с момента объявления мобилизации ко времени введения военного положения (наступление военного времени) – к срокам, определенным решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

с момента введения военного положения (наступление военного времени) – до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продолжается сверх установленных сроков:

с момента объявления мобилизации – в течение срока ее проведения, определяемого решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

с момента введения военного положения – до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности.

Военнослужащие во время военного положения не имеют права на отпуск, кроме как в случаях, указанных в законе.