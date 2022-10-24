Террор может быть еще долго, – Буданов рассказал, сколько дронов и ракет еще есть у России

Захватчики активно атакуют Украину дронами-камикадзе. Хотя официально Иран не поддерживает вторжение России в Украину и лжет, что не поставляет оккупантам вооружение, однако на самом деле тайно продает им беспилотники типа Shahed-136.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что россияне будут использовать "шахиды" еще долго. Дело в том, что ракет у оккупантов осталось мало, поэтому они пытаются их экономить, нанося удары иранскими беспилотниками.

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Сколько дронов есть на вооружении у страны-агрессора

Российское руководство постоянно заказывает новые партии иранских беспилотников. Кирилл Буданов говорит, что оккупанты заказали ориентировочно 1700 разных типов дронов, однако нужно время, чтобы их изготовить.

По данным разведки, сейчас россияне используют вторую партию беспилотников. Стоит отметить, что одна партия – это примерно 300 дронов.

70% дронов Украине удается сбить

Лишь 30% запущенных россиянами "шахидов" попадают в цель. По данным главы ГУР Минобороны, россияне выпустили по Украине около 330 иранских Shahed-136 по состоянию на 22 октября. Однако 222 из них сбили украинские силы.

Украинские ПВО хорошо справляются с иранскими дронами. Однако оккупанты берут не качеством, а количеством. Поэтому 30%, которые все-таки доходят до цели, могут нанести серьезный ущерб.

Террор с использованием "шахидов" действительно может быть еще долго. А вот с использованием ракет – нет, потому что запасы почти исчерпаны,

– утверждает Кирилл Буданов.

Сколько ракет осталось у России

Оккупанты изрядно исчерпали свои ракетные запасы. Буданов отмечает, что их у россиян осталось немного.

В частности, "Искандеров" только около 13%. Ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК" – примерно 43%, а вот Х-101 и Х-555 – ориентировочно 45%.

Руководитель разведки отмечает, что использовать ракеты, когда их осталось менее 30% – опасно, ведь это уже считается неприкосновенным запасом. Поэтому Россия пытается заменить их, атакуя большим количеством дронов.

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Зачем Россия внезапно перебросила иранских инструкторов дронов в Беларусь

Недавно появилась информация о том, что иранские инструкторы учат россиян пользоваться "шахидами" на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас, по данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, Россия срочно перенаправила инструкторов в Беларусь.

Спикер отметил, что по меньшей мере 10 инструкторов, консультировавших россиян по поводу дронов, погибли в Херсонской области. Это может быть причиной того, что остальных пришлось эвакуировать в Гомельскую область Беларуси.

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