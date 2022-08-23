Нет проблем с личным составом, – генерал ВСУ о том, сколько еще могут мобилизовать людей

Генерал-майор ВСУ заявил, что сейчас у украинской армии нет проблем с личным составом. Но более широкая волна мобилизации может еще произойти при необходимости.

В украинскую армию мобилизовали уже 500 тысяч мужчин. И если нужно будет, то мобилизуют такое же количество. Об этом заявил командующий ОК "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук.

Обратите внимание "Белый билет" и мобилизация: пойдут ли люди с таким документом в армию

Можно мобилизовать еще полмиллиона, если потребуется

В отличие от россиян, у украинской армии нет проблем с живой силой. У нас уже мобилизованы полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо,

– сказал Ковальчук.

Сейчас для армии больше всего нужно тяжелое вооружение. Не говоря прямо, генерал-майор намекнул, что силы Юга еще не имеют достаточной огневой мощи, чтобы перейти в контрнаступление.

Создание реестра военнообязанных женщин могут перенести

Реестр женщин-военнообязанных могут создать позже, чем планировалось. Все потому, что нужно внести правки в закон.

Создание реестра женщин-военнообязанных планируется перенести с 1 октября на 1 января. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Стоит посмотреть – оперативная информация о ситуации на фронте 23 августа: видео