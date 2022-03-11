Сколько еще надо разбомбленных больниц, – Пионтковский осудил нерешительность Запада

Над Украиной до сих пор нет бесполетной зоны, которую Запад опасается вводить. Российские убийцы же тем временем продолжают атаковать детские больницы и даже роддома.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский, который сейчас проживает в США. По его словам, "закрытие неба" над Украиной крайне необходимо.

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"Эта нелогичная и аморальная позиция западной бюрократии сталкивается с протестом большинства населения", – отметил публицист из России.

Пионтковский: Западу придется бороться с Путиным

Как отметил Пионтковский, сейчас самый главный вопрос заключается в том, сколько еще жизней придется отдать украинцам за безумие кремлевского маньяка, ведь все зависит, в том числе, и от западного мира.

Сколько нужно сцен с разбомбленными детскими больницами и домами для того, чтобы Запад все же решился вести бесполетную зону над Украиной?

– риторически спросил он.

Российский публицист напомнил, что "закрытие неба" требует 74% американского населения, но политики до сих пор "колеблются". Однако страны Запада уже давно должны прийти на помощь Украине, которая сейчас защищает весь "свободный мир".

Да, они боятся столкновения с ядерной страной, потому что это приведет к ужасным последствиям. Хорошо, а что вы будете делать, когда он (Путин – 24 канал) придет в Балтийские страны? Все равно придется с ним бороться. Андрей Пионтковский Русский публицист

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