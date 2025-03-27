Переговоры проживут два месяца: эксперт-международник дал прогноз, что будет после них

Президент США спешит и хочет завершить российско-украинскую войну, чтобы иметь возможность отчитаться перед избирателями о своих достижениях. Украинский лидер Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров, однако глава Кремля Путин пытается затягивать время.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в разговоре с 24 Каналом выразил мнение, что сейчас идет движение к усилению эскалации, а мирного решения не будет.

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Чего ожидать в дальнейшем?

Все тенденции и миротворческие попытки, по словам политолога, оказываются слабыми и ничтожными. Тот переговорный трек, который сейчас происходит по урегулированию российско-украинской войны, по его убеждению, продлится недолго.

Переговоры проживут два месяца, принимая во внимание те отрывки соглашения о полезных ископаемых, которые я видел. Это безобразие, такое не то что подписывать, такое людям показывать нельзя,

– подчеркнул Несвитайлов.

По мнению политолога, все идет к обострению ситуации и эскалации, к решению тех вопросов, которые не смогло урегулировать международное право и институты, путем силы.

Отметим, что экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Путин не будет идти по сценарию мира и в ближайшее время Трамп это осознает. Он убежден, что США, Франция и Великобритания должны совместно разработать план "Б" и ввести его в действие, когда Россия окончательно покажет свою неготовность к прекращению огня. Он перечислил четыре этапа действий этого плана.