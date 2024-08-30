Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке и военный аналитик телеканала Sky News Шон Белл, объяснив, что с наступлением зимы вести боевые действия станет сложнее. Кроме того, Владимир Путин надеется, что следующим президентом США станет Дональд Трамп, который может попытаться начать переговоры, чтобы остановить войну. Больше об этом, как будет развиваться Курская операция и что может изменить ход войны – читайте далее в материале.

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Настоящие цели ВСУ в Курской области

Наступление Украины на территории России продолжается уже третью неделю. Кажется, Россия не способна отразить эту атаку, и даже нанести контрудар. Президент Владимир Зеленский заявил, что это наступление на Курщине не имеет целью улучшить переговорные позиции Украины. Считаете ли вы это заявление признаком того, что война на российской территории будет продолжаться до самого конца этой войны?

Это интересный вопрос. Прежде всего спасибо, что пригласили меня. Осознаю, что я не украинец, но буду говорить с украинцем о войне в Украине. Я бывший военный, который участвовал в операциях по всему миру. Также я до сих пор поддерживаю тесные связи с разведкой, чтобы знать, что на самом деле происходит.

Итак, отвечая на ваш вопрос, считаю, что стоит задуматься, чего именно пытался достичь президент Зеленский этим наступлением на территории России.

Украинцы четко дали понять, что не намерены удерживать эти территории. Итак, вопрос в том, связано ли это с переговорными позициями, или, как кажется более вероятным, это сделано, чтобы поставить президента Владимира Путина в неудобное положение; показать, что не все идет так, как того хочет Россия, и повысить моральный дух не только ваших бойцов, но и всех украинцев.

Вопрос в том, как отреагирует Путин. Будет ли он пытаться отразить это вторжение? Единственный способ достичь этого – перебросить бойцов с передовой, что уменьшит давление на линии фронта. Это, видимо, то, чего стремится достичь президент Зеленский и его военное командование.

Считаете ли вы заявление президента Зеленского похожим на его известное высказывание "Мне нужны боеприпасы, а не эвакуация"?

Да, я слежу за войной с самого начала в феврале. Большинство западных аналитиков считают, что исключительная оборона украинских сил остановила продвижение России на Киев и предотвратила захват всей Украины. Но с тех пор Украина отчаянно нуждается в оружии. Россия использует доходы от продажи нефти для закупки оружия из Северной Кореи и Ирана и втрое увеличила объемы производства оборонной промышленности.

Украина пытается делать то же самое, но ей крайне нужна дальнейшая поддержка Запада, не только финансовая, но и военная. Для меня было большим разочарованием то, что Конгресс (США – 24 Канал) задержал утверждение миллиардов долларов военной помощи для Украины. Это очень осложнило положение Украины и, вероятно, привело к ситуации, в которой Украина оказалась сейчас, когда российские силы продолжают медленно продвигаться на Донбассе.

Как далеко ВСУ планируют зайти на территорию России

Также президент Зеленский раскрыл некоторые военные цели этого наступления внутри России. Он рассказал, что эта операция имела целью не допустить наступления оккупантов на Сумы. По его словам, эта атака помешала России захватить этот город. Считаете ли эту операцию превентивной с военной точки зрения?

Как военный, я думаю, что Россия больше, имеет больше ресурсов, богаче и имеет большую по численности армию. Если Украина окажется в боях на истощение с россиянами, где солдаты борются друг с другом в больших массах, то выиграть такую битву Украине будет очень трудно. Поэтому Украине нужно находить разумные способы ведения войны, используя технологии, инновации, неожиданности и обманные действия.

Я считаю, что президент Зеленский очень эффективно, вместе со своими генералами, провел операцию внутри России. Этого Запад не ожидал, и вероятно, что и президент Путин также не был готов к такому. Поэтому я был бы очень удивлен, если бы президент Зеленский захотел раскрыть цели этой операции. Он хотел бы, чтобы Путин думал о том, каковы цели наступления.

Интересно, насколько далеко Украина будет продвигаться вглубь России. У меня есть несколько украинских коллег, одна из которых работала в медиа в Украине, и она с гордостью сказала, что хотела бы увидеть украинский флаг в центре Москвы. Это, конечно, достаточно амбициозно, но Силы обороны взорвали три больших моста через реку Сейм, и это, кажется, определяет границу того, как далеко они хотят зайти вглубь России.

Итак, ключевой вопрос следующий: как закрепиться и максимально усложнить для России восстановление контроля над этими территориями? Пока украинские силы находятся на российской территории, это ставит президента Путина в неудобное положение, унижает его и демонстрирует, что он не является гарантом безопасности. Могу предположить, что президент Зеленский хочет сделать жизнь Путина как можно менее комфортной.



ВСУ уничтожили 3 ключевых моста на Курщине / Getty Images

У Путина есть 10 – 12 недель, чтобы продвинуться на Донбассе

А что нужно диктатору Путину, чтобы пережить оккупацию российской территории в Курской области?

Опять же, трудно заглянуть ему в голову, но могу проанализировать эту ситуацию с точки зрения западного военного аналитика.

Когда Россия не смогла захватить Киев в начале 2022 года, ожидалось, что она пересмотрит свои цели в рамках так называемой "сво". Похоже, что его цель – это Крым, Донбасс и территориальный мост между ними. На данный момент большинство этой территории уже под контролем России, кроме части Донбасса. Вероятно, сейчас это является приоритетом для Путина.

Вам известно лучше, чем мне, что зимой вести боевые действия во время холодной украинской зимы чрезвычайно трудно. Поэтому у войска Путина есть от 10 до 12 недель, чтобы максимально продвинуться вперед до начала зимы. Могу предположить, что российский диктатор надеется, что если на американских президентских выборах снова к власти придет Дональд Трамп, то Трамп может быть готов к переговорам, чтобы по крайней мере попытаться остановить войну, что могло бы сыграть на руку Путину.

Большинство из нас очень обеспокоены этим. Такие решения точно не должны быть решением американского президента, в частности относительно судьбы Украины. Если Путин будет вознагражден за свою жестокую агрессию против Украины, это будет иметь глубокие последствия для всего свободного мира.

Когда Путин всерьез займется обороной Курщины

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что украинские силы могут зайти настолько далеко вглубь России, насколько захотят. Каково ваше мнение относительно этого заявления и при каких условиях это может стать реальностью?

Одна из трудностей при вхождении на вражескую территорию – это обеспечение ваших сил. Одно дело – войти и, как в компьютерной игре, просто продолжать бой. Но реалии войны такие, что вам нужна огромная логистическая цепь для поддержки ваших бойцов топливом, боеприпасами, оружием, едой и тому подобное.

Чем дальше продвигаетесь на вражескую территорию, тем длиннее становится логистическая цепь, и тем уязвимее становятся ваши силы. Мы знаем, что на начальных этапах наступления на Россию были привлечены около тысячи украинских военных и 20 боевых танков, в том числе некоторые западные танки. Но после того как Украине удалось относительно легко прорваться в Россию, было дополнительно привлечено еще около 10 тысяч военных. Но насколько далеко они могут зайти?

Одним из ограничивающих факторов является логистика, а еще одно – нехватка боевой силы, с которой Украина сейчас сталкивается. Приоритет для России остается на Донбассе, и чем больше военных Украина перебросит на российскую территорию, тем меньше сил останется для обороны Донбасса, что может облегчить оккупантам достижение их целей.

Это, конечно, ставит Путина в неудобное положение, ведь часть российской территории оккупирована украинскими силами. Как военный, я могу сказать, что Путин может решить разобраться с этим позже, сначала попытавшись обеспечить контроль над Донбассом, а потом разбираться с этим наступлением. Кажется, именно это он и делает сейчас.

Хотя Кремль пытается преуменьшить значение этого наступления Украины в Курской области, насколько для Путина это наступление является болезненным?

Я считаю, что очень болезненным. Одно из того, что он контролирует – это информация, которая поступает к россиянам. Он описывает войну в Украине как якобы "освобождение". Но у него странный способ "освобождения" Украины: миллионы людей были вынуждены уехать, сотни тысяч погибли или были ранены, а города и поселки сравнялись с землей. Для меня это не "освобождение", но это то, что он говорит своему народу.

Постепенно, количество потерь, которых несет Россия, становится известно. Мужчины и женщины, которые не возвращаются домой, оставляют после себя матерей, партнеров, детей. Все больше людей в России начинают осознавать цену авантюры Путина в Украине.

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И чем больше людей эвакуируют из Курской области, тем очевиднее становится ситуация. Все эти люди будут рассказывать, что Украина прорвалась на российскую территорию, и это, наверняка, очень болезненно для Путина, который утверждает, что является гарантом безопасности, а теперь впервые с 1941 года на российскую территорию зашли войска. Это не лучший результат для Путина. Это смущает его и причиняет боль.

Обстрелами энергосистемы Россия стремится остановить ВПК Украины

Утром 26 августа Россия осуществила полномасштабную ракетную и дроновую атаку по Украине, снова пытаясь атаковать энергетическую инфраструктуру. Это продолжительная кампания российских войск. Возможно, это знак отчаяния, поскольку они не могут отбить наступление Украины в Курской области, и поэтому пытаются воевать против мирного населения?

Я бы хотел с вами согласиться, но не думаю, что это правда. В прошлом году Россия также пыталась сделать жизнь украинцев как можно хуже, атакуя энергетическую инфраструктуру. В этом году она сосредоточилась на этом еще в начале года.

Наверное это потому, что Россия пытается остановить оборонную промышленность Украины, в частности сделать невозможным производство оружия для поддержки войны. Президент Зеленский заявил, что Украина стремится передать на поле боя миллион новых дронов. Эти дроны оказались очень эффективными относительно ликвидации отдельных солдат, поражения аэродромов, запасов горючего и логистики.

Я подозреваю, что это все часть кампании Путина, которая имеет целью подрыв оборонной промышленности Украины и остановку производства этого оружия, которое имеет решающее значение на поле боя.

Считаете ли эту кампанию эффективной, ведь Украина продолжает производить большое количество оружия, дронов и другого военного оборудования?

Да, эта война показала западным странам важный урок – нужны запасы боеприпасов и оружия для войны. Но когда война длится не неделями или месяцами, а годами, – запасов не хватает. Это становится индустриализированной войной, где важно, насколько быстро вы можете переоборудовать свою промышленность для поддержки военных усилий.

Россия втрое увеличила свою оборонную промышленность и использует нефтяные доходы для покупки оружия в Иране и Северной Корее. Украина же остается мишенью для российских ракет, и это очень трудно для нее. Для того, чтобы Украина могла продолжать противостоять этой агрессии, Запад должен и в дальнейшем поддерживать ее финансово и военно.



Россия масштабно атаковала Украину дронами и ракетами 26 августа / Getty Images

Позволит ли Британия бить вглубь России без разрешения США

Как сообщает The Guardian, Украина просит западных союзников разрешить Вооруженным Силам использовать крылатые ракеты Storm Shadow дальнего радиуса для ударов по военным целям вблизи Москвы и Санкт-Петербурга. Украинские военные считают, что так можно заставить Москву сесть за стол переговоров и завершить войну. Что вы думаете об этом военном плане?

Меня разочаровывает то, что в начале войны Запад очень неохотно оказывал Украине военную поддержку, ведь боялся быть втянутым в войну. Честно говоря, Украина не является членом НАТО, и многие считали, что она быстро упадет под натиском России. На самом деле удивительная отвага и упорство украинских солдат способствовали обороне и отбросили Россию назад. Это было впечатляюще.

С тех пор Запад постепенно начал предоставлять противотанковое оружие. Затем через некоторое время и благодаря лидерству со стороны Великобритании все-таки были предоставлены танки. Мы предоставили Challenger 2, впоследствии Leopard 2, а тогда в конце концов включились и США. Предоставили дальнобойное оружие, а совсем недавно истребители.

Но это был медленный процесс. Путин знает, что если бы Запад вмешался непосредственно, то его вторжение остановилось бы мгновенно. Он не мог бы воевать на равных с силами НАТО. Альянс четко дает понять, что не хочет играть по плану Путина.

Он воюет не только с Украиной, но и с Западом из-за риска ядерного конфликта, из-за риска того, что Россия может вступить в конфликт с НАТО. Поэтому до сих пор тонкая грань между тем, сколько военных возможностей можно предоставить и где их можно использовать – была очень деликатно пройдена.

С точки зрения Великобритании, я понимаю, что наше правительство четко заявило: если Украина использует переданное оружие в соответствии с нормами международного гуманитарного права, мы не волнуемся, как именно оно будет применено.

Но США были более осторожными в этом вопросе, особенно в отношении ракет ATACMS. В конце концов, я понимаю, что в последние недели, после начала операции ВСУ на Курщине, США провели встречи с некоторыми своими западными партнерами и сказали, что не могут допустить, что одна страна делает одно, а другие страны – другое, ведь все являются членами НАТО.

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Теперь я понимаю, что существует соглашение между США, Великобританией, Францией и еще несколькими государствами. Для того, чтобы любая страна позволила использование своих дальнобойных ракет вглубь России, должна быть договоренность между всеми. И это связано с риском эскалации. Мне это не нравится, но я понимаю, с политической точки зрения, почему это деликатная тема.

Чувствуете ли вы, что правительство Великобритании готово к такому решению самостоятельно, если это было бы возможным? Понимаю, что не удастся принять такое решение без согласования с другими союзниками. Но чувствуете ли вы политическую волю Лондона таки сделать это?

Не думаю. И это не связано с недостатком поддержки Украины. Позвольте мне объяснить. После ковида страна потратила много денег на содержание людей на рабочих местах. Затем у нас был энергетический кризис. А в начале войны в Украине Великобритания имела самые большие заимствования со времен многих поколений.

Несмотря на большие финансовые проблемы внутри страны, Великобритания выделяет значительные суммы денег и военную поддержку Украины, понимая, что эта поддержка является чрезвычайно важной. Великобритания абсолютно предана тому, чтобы делать все возможное для помощи Украине.

Но это не единственный приоритет для британского правительства. Оно также должно обеспечить защиту своей страны и не допустить распространения угрозы со стороны России. Я считаю, что НАТО является ключевой частью этого, поэтому мы также должны выполнять свою роль вместе с нашими союзниками из Альянса.

Я думаю, что Великобритания проявила себя очень решительно, ведь западные страны не хотели предоставлять танки. Они считали это очень провокационным. Тогдашний британский премьер решил, что надо взять на себя инициативу. Украине предоставили танки Challenger 2, и вскоре Европа присоединилась с танками Leopard 2, а США также последовали их примеру.

Великобритания предоставила ракеты Storm Shadow. Она была первой, кто их предоставил. Уверен, что Великобритания всегда будет одним из лидеров поддержки Украины, активно участвуя и сохраняя положительный подход к этому.

Но опять же, мы должны действовать осторожно. Я уверен, что Великобритания сделает все возможное, чтобы предоставить Украине необходимое оружие и снять любые ограничения на его использование так, как этого желает президент Зеленский.

Насколько точными являются ракеты Storm Shadow

Один западный чиновник сказал The Guardian, что может быть другая причина, почему Запад не спешит позволять Украине наносить удары вглубь России. По его словам, крылатые ракеты Storm Shadow могут быть недостаточно точными для ударов на дальние расстояния, что может привести к опасным последствиям для гражданского населения. Каково ваше мнение о точности Storm Shadow, могут ли они поражать удаленные цели и не нанести вред мирному населению?

Я хорошо знаком с ракетами Storm Shadow и, думаю, есть риск того, что мы упускаем некоторые детали. Одна из них – это то, что Украина уже использует ракеты Storm Shadow, и они оказались очень, очень эффективными. Ваши военные точно знают, насколько эти ракеты точны и невероятно эффективны. Тот факт, что они имеют дальнее действие, никак не влияет на их точность.

Ракета имеет большое количество горючего, что позволяет ей преодолевать большие расстояния, но когда она приближается к цели, то направляется по четко указанной программе, чтобы найти и поразить свою цель. Единственное, что нужно учитывать, это то, что ракетам Storm Shadow уже 30 лет.

Россия зато очень эффективно начала глушить сигналы GPS и других средств, что затрудняет определение окончательной траектории ракетами и точное поражение цели. А если начать поражать цели глубоко в России, то следует понимать, что их очень хорошо защищают.

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Если в широкой зоне глушат GPS, это может помешать ракетам точно наводиться в последние этапы полета. Соответственно, в таких условиях они могут не поразить цель. Современные технологии, особенно последних 10 лет, предлагают различные способы избегать глушения и уменьшить влияние вражеского РЭБ. Но модели Storm Shadow, которые, как я понимаю, есть в Украине, вероятно, не имеют этих современных возможностей.

Хотя это не означает, что они неточны или не имеют большой дальности. Это лишь означает, что спектр российских оборонных возможностей может как-то повлиять на окончательное наведение ракеты на цель.



Ракета Storm Shadow / Getty Images

Из-за Путина у России уменьшаются возможности защитить себя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия разместила свои системы ПВО только в Москве, Санкт-Петербурге и вблизи частных резиденций Владимира Путина. Значит ли это, что их военные объекты могут быть уязвимыми для дальних ударов ракетами Storm Shadow?

Да, я думаю, что мы должны быть осторожными в этом отношении. Storm Shadow, насколько я понимаю, имеет радиус действия менее 200 миль. Россия – очень большая страна, поэтому нужно быть осторожными: Storm Shadow не может поразить любую цель в любом месте России.

Во-вторых, Россия такая большая страна, что чем больше зенитных систем тратится на защиту одного лица – Путина – тем меньше остается для защиты стратегических объектов по всей стране.

Одна из самых интересных особенностей использования дальнобойного оружия заключается в том, что до его применения большинство россиян просто жили своей обычной жизнью и верили тому, о чем читали в медиа, не осознавали, что война происходит в Украине.

Дальнобойные ракеты и эффективное использование дронов Украиной сделали так, что война перешла на российскую территорию, дошла до Москвы. Возможно, это не нанесло значительного ущерба, но суть не в этом. Это означает, что Москва осознает, что ведет войну.

Кроме того, Украина очень эффективно использует дроны для поражения нефтяной инфраструктуры России. Нефть и газ – это основные источники доходов России, которые финансируют ее военные действия. Украина очень успешно нацеливается на эти объекты.

Насколько мне известно, объекты в Ростове были поражены около недели назад и очень долго горели. Это эффективная стратегия, которую Украина реализует чрезвычайно успешно.

Что может изменить ход войны

Возможно ли Украине выиграть эту войну без решения западных стран позволить Украине наносить еще большие удары вглубь России дальнобойными крылатыми ракетами, такими как Storm Shadow, или даже JASSM для самолетов F-16?

Ну что же, здесь я бы спросил вас, что вы имеете в виду под победой? Прошло два с половиной года. Как военный, я не считаю, что кто-либо, Украина или Россия, сможет выиграть в этой ситуации. Миллионы людей были вынуждены бежать, сотни тысяч погибли, города разрушены – все это ради чего?

Путин, вероятно, думал, что может просто зайти в Украину и захватить ее. Как он ошибался... Вопрос сейчас не в том, кто победит, а в том, как все это закончится. И это то, что Украина должна решить. Освободить всю территорию будет очень и очень сложно по разным причинам. Но если Украина стремится к этому, ей понадобится значительная поддержка со стороны Запада.

Вот мое предостережение: в 2022 году Украина выбила российские силы из Харьковской области и сказала: "Дайте нам оружие, и весеннее наступление позволит нам победить Россию". Запад предоставлял огромное количество оружия, танков, вооружений и тому подобное. Но то весеннее наступление не сработало.

Запад не имеет неограниченных запасов оружия. Даже если бы все необходимое оружие поступило, Украине не хватает солдат и ресурсов, приходится искать новые силы и привлекать больше людей для борьбы на передовой. Чем больше людей привлекается к войне, тем хуже становится их обучение, и это только усложняет ситуацию.

Поэтому я не уверен, как должна была бы выглядеть победа. Я думаю, что на каком-то этапе нужно достичь мира. И тогда возникает вопрос: как обеспечить безопасность Украины и ее процветание в будущем? Я уверен, что Запад сделает все возможное, чтобы помочь в обоих этих вопросах.

Однако Украина успешно нашла достаточно резервов для проведения операции вглубь России в Курскую область. Многие западные эксперты не ожидали, что Украина найдет резервы для этой операции. Считаете ли вы военные операции на российской территории новым центром притяжения войны?

Мне нравится термин "центр притяжения". Я всегда ищу, где он есть. Считаю, что один из центров притяжения – это поддержка Путина, которая держит его в Кремле. Я не имею в виду российский народ, а то, что российские олигархи и люди у власти, вероятно, поддерживают войну, веря, что если Россия захватит Украину и начнет восстанавливать Советский Союз, это якобы станет началом чего-то великого.

Произошло совершенно противоположное. Путин заявил, что хочет остановить расширение НАТО. Но НАТО расширилось. Он хочет сделать Россию снова великой. Но Россия оказалась очень, очень бледной тенью самой себя. А Путину теперь озвучили обвинения в Международном уголовном суде, а на олигархов наложены санкции.

Они не могут путешествовать на Запад, не могут там отдыхать, не могут наслаждаться жизнью за границей. Я считаю, что одним из центров притяжения являются олигархи. Если они решат, что с них достаточно, тогда Россия может очень быстро пережить шоковые изменения и сменить руководство.

Другим центром притяжения, как я подозреваю, является Крым. Он является своеобразной жемчужиной "короны" Путина по всем историческим причинам, а также из-за глубоководного порта Севастополя. Украине нужно будет найти способ повлиять на Черноморский флот России. Она уже делает это достаточно эффективно.

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Украинцы также должны показать, что могут отрезать Крымский мост. Они делали это в прошлом. Им также нужно будет продемонстрировать, что они способны его уничтожить. Они уже пробовали это делать. И я считаю, что это еще один интересный центр притяжения, ведь если поставить этот мост под угрозу, то Путин может задуматься о целесообразности войны. Даже если Путин захватит Донбасс, но потеряет Крым – это, несомненно, будет для него поражением.

Может ли Беларусь вступить в войну

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Беларусь наращивает войска и резервы возле границы. Какие шансы у любой наступательной операции со стороны Беларуси? Может ли режим Александра Лукашенко сейчас вступить в войну в Украине?

Честно говоря, подозреваю, что на этот вопрос вы сможете ответить лучше, чем я. Я считаю, что Лукашенко – это последний европейский диктатор. Он у власти, но люди его скорее терпят, чем поддерживают.

В начале этой войны Путин развернул российские силы в Беларуси, и были предположения, что они могут перейти границу вместе с белорусскими войсками. Но, насколько я понимаю, белорусские военные заявили, что это не их война, и не захотели вмешиваться.

Если на них надавят, это может привести к свержению самого режима Лукашенко. Он отчаянно пытается поддерживать Путина, но вряд ли их силы пересекут границу, ведь это, вероятно, означало бы конец президентства Лукашенко.

Как будут развиваться бои в Курской области

Чего вы ожидаете от ситуации в Курской области в ближайшие несколько недель?

К сожалению, мы не знаем, чего именно президент Зеленский и военные командиры стремятся достичь. Стоит отметить, что они четко дали понять, что не намерены удерживать российскую территорию. Они взорвали три моста через реку Сейм. Если бы было намерение продвигаться дальше, им, наверняка, понадобились бы эти мосты. Похоже, что ВСУ усложняют России возможность отбить их наступление.

Но откровенно говоря, один из вариантов для Путина заключается в том, чтобы сейчас просто игнорировать это, ограничить ситуацию, не позволять ВСУ продвигаться дальше, сосредоточить военные усилия России на захвате той части Донбасса, которая еще не под их контролем. А уже потом подойти к моменту переговоров и решить вопрос Курщины на следующих этапах.

С военной точки зрения, эта операция может выглядеть рискованно. С политической – это может оказаться настоящим шедевром со стороны президента Зеленского. Но пока что рано подводить итоги. Я уверен, что военные историки напишут об этом книжки, когда война закончится.