Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, комментируя ситуацию на Востоке. По его словам это очень сложно делать, учитывая дефицит боеприпасов.

К теме Вот это ж*па, – оккупант показал жуткие руины захваченной Авдеевки и шокировал цинизмом

Ситуация на фронте

Останавливать россиян можно с помощью достаточного количества беспилотников или боеприпасов. Если с первыми ситуация более-менее, говорит Свитан, и они уже берут на себя около половины боевой нагрузки, то со вторым есть большая проблема.

"С артиллерией проблема. Не хватает снарядов всего спектра. Эту проблему пытаются использовать россияне, пытаясь как можно дальше оттянуть от Авдеевки и Донецка линию фронта. Они понимают, как только поступит первая достаточная партия боеприпасов, это их остановит", – сказал эксперт.

Оккупанты готовятся к обороне, окапываются и давят. Нужны средства для их сдерживания и отпора.

"Но я думаю, это давление будет не более, чем месяц. То есть они все же выдыхаются и тот потенциал, который был у них собран с прошлой осени остается где-то на мест. Затем пойдет на спад, то есть количество сил и средств будет уменьшаться", – добавил Свитан.

Война России против Украины: что происходит на фронте