Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, коментуючи ситуацію на Сході. За його словами це дуже складно робити, враховуючи дефіцит боєприпасів.
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Ситуація на фронті
Зупиняти росіян можна за допомогою достатньої кількості безпілотників чи боєприпасів. Якщо з першими ситуація більш-менш, каже Світан, і вони вже беруть на себе біля половини бойового навантаження, то з другим є велика проблема.
"З артилерією проблема. Не вистачає снарядів усього спектру. Цю проблему намагаються використати росіяни, намагаючись якнайдалі відтягнути від Авдіївки і Донецька лінію фронту. Вони розуміють, як тільки надійде перша достатня партія боєприпасів, це їх зупинить", – сказав експерт.
Окупанти готуються до оборони, окопуються і тиснуть. Потрібні засоби для їхнього стримування і відсічі.
"Але я думаю, цей тиск буде не більше, ніж місяць. Тобто вони все ж видихаються і той потенціал, який був у них зібраний з минулої осені залишається десь на місць. Потім піде на спад, тобто кількість сил та засобів зменшуватиметься", – додав Світан.
Війна Росії проти України: що відбувається на фронті
- Після Авдіївки ворог суне далі. Окупанти хочуть загарбати нові території, але вони не зможуть активно просуватися після боїв.
- Не вщухають бої на Бахмутському напрямку. Зокрема, росіяни намагаються просуватися біля Часового Яру, поблизу Богданівки та Іванівки.
- Загалом за минулу добу сталося 102 бойових зіткнення. У відповідь українські захисники б’ють по позиціях ворога і знищують їхню техніку.