Россия снова вывела в Черное море ракетоноситель "Калибров": какой общий залп

Российские захватчики снова вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр". По состоянию на утро 14 июня зафиксирован один такой вражеский корабль.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-морские Силы.

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Сколько ракет "Калибр" сейчас в море

По состоянию на 06:00 в Черном море находится 1 российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". В ВМС отметили, что общий залп составляет до 6 ракет.

К слову, накануне, утром 13 июня, вражеских ракетоносителей в Черном море не было.

Заметим, по данным Воздушных сил, в течение мая 2025 года наша ПВО уничтожила 14 крылатых ракет "Калибр".

Ранее представитель ВМС объяснил, как можно предвидеть российский удар "Калибрами". Дмитрий Плетенчук отметил, что вероятность применения оккупантами этих ракет зависит от ситуации в воздухе.

Представитель Военно-морских Сил объяснил, что агрессор часто использует "Калибры" во время комбинированных атак вместе с авиацией. Поэтому если появляется информация о подготовке самолетов, стоит ожидать и запуск ракет морского базирования.