Заметим, что опасность нанесения противником ракетных ударов по всей Украине с юга остается высокой. О том, сколько именно судов враг держит наготове, рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

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В Черном море шторм, но это не останавливает захватчиков

Как отметил Назаров, корабельная группировка оккупантов существенно увеличилась, несмотря на умеренный шторм, который фиксируют метеорологи.

Пока там (в Черном море – 24 Канал) уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, в том числе 3 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет,

– написал спикер.

Кроме того, в его сообщении говорится, что Россия не сворачивает силы, осуществляющие воздушную разведку. Это означает, что возможны как массированные ракетные удары, так и точечные.

Обратите внимание! Спикер Назаров предположил, что сигналы воздушной тревоги могут звучать значительно чаще из-за того, что захватчики в любой момент могут активизироваться. Конечно, игнорировать предупреждение не следует ни в коем случае, ведь уровень угрозы действительно вырос.

В то же время, в своем сообщении он напомнил о том, что запрещено распространять сообщения о перемещении и работе наших подразделений. В частности, систем ПВО во время воздушных атак.

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