Зауважимо, що небезпека завдання противником ракетних ударів по всій Україні з півдня залишається високою. Про те, скільки саме суден ворог тримає напоготові, розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
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У Чорному морі шторм, але це не зупиняє загарбників
Як зазначив Назаров, корабельне угруповання окупантів суттєво збільшилось, попри помірний шторм, який фіксують метеорологи.
Наразі там (у Чорному морі – 24 Канал) вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, зокрема 3 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет,
– написав спікер.
Окрім того, в його повідомлення йдеться про те, що Росія не згортає сили, які здійснюють повітряну розвідку. Це означає, що можливі як і масовані ракетні удари, так і точкові.
Водночас у своєму повідомленні він нагадав про те, що заборонено поширювати повідомлення про переміщення і роботу наших підрозділів. Зокрема, систем ППО під час повітряних атак.
Окупанти щодня обстрілюють українські міста: останні новини
- У вівторок, 28 лютого, росіяни завдали чергового удару по Херсону, внаслідок чого є один загиблий та постраждалі саме серед цивільного населення. Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
- Також російські військові обстріляли Святогірськ, що Краматорському районові Донецької області. Власне, як зазначив глава ОВА Павло Кириленко, вони вдарили по частині ДСНС, через що відійшов у вічність один рятувальник, а декілька його колег отримали поранення.
- Наостанок згадаємо слова майора 103 бригади ТрО та депутата Львівської облради Олександра Ганущина. Він припустив, що окупанти можуть почати частіше обстрілювати залізничні сполучення та ГЕС, адже вони розуміють, що зброя зі Заходу до нас їхатиме насамперед поїздами.