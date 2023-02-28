Зауважимо, що небезпека завдання противником ракетних ударів по всій Україні з півдня залишається високою. Про те, скільки саме суден ворог тримає напоготові, розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

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У Чорному морі шторм, але це не зупиняє загарбників

Як зазначив Назаров, корабельне угруповання окупантів суттєво збільшилось, попри помірний шторм, який фіксують метеорологи.

Наразі там (у Чорному морі – 24 Канал) вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, зокрема 3 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет,

– написав спікер.

Окрім того, в його повідомлення йдеться про те, що Росія не згортає сили, які здійснюють повітряну розвідку. Це означає, що можливі як і масовані ракетні удари, так і точкові.

Зверніть увагу! Речник Назаров припустив, що сигнали повітряної тривоги можуть лунати значно частіше через те, що загарбники у будь-який момент можуть активізуватися. Звісно, що ігнорувати попередження не слід в жодному разі, адже рівень загрози справді суттєво зріс.

Водночас у своєму повідомленні він нагадав про те, що заборонено поширювати повідомлення про переміщення і роботу наших підрозділів. Зокрема, систем ППО під час повітряних атак.

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