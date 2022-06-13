Сколько лет Путин из засс*нной питерской подворотни собрался воевать с Украиной

Сидит перед камерами одутловатый, плохо образованный, туповатый чувак, размерами чуть больше х*я Петра Первого, и размышляет о том, что он – новый собиратель земель.

Мимикрирование питерского гопника

Петр воевал 21 год – и он воюет! Нефиговая у нас, однако, перспектива. И все во благо России! Все для ее величия!

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Кто-то, пожалуйста, скажите чуваку, что он не Петр. Он – Вован! И не из Гогенцоллернов, а просто отрыжка питерской засц*ной подворотни. И не 18 век на улице, а 21.

Куда делась денацификация? Где демилитаризация? Он, оказывается, землесобиратель! Снова ложь и переобувание в воздухе.

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"Царь" дикого сброда

В 21 веке это маленькое ничтожество решило, что может просто прийти и забрать чужое, рассказывая, что возвращает свое, и думает, что ему поверят. Или ему все равно поверят или нет.

О чем с этим идиотом говорит Макрон? Какое лицо нужно сберечь? Перед кем? Какое отвратительное мелкое существо, лживое и нечистоплотное до мозга костей! Достойный вождь тупого общества! Достойный гимн* командующий мародеров, насильников и оккупантов. Фу.

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