Украинский язык стал самым большим трендом на Duolingo: сколько людей его изучает

На бесплатной онлайн-платформе для изучения языков Duolingo крупнейшим трендом 2022 года стал украинский язык. С 24 февраля ее начали изучать более миллиона человек.

В Duolingo сообщили, что с 24 февраля 2022 года на платформе украинский язык стали изучать более 1,3 миллиона пользователей.

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Почему люди изучают украинский язык

В ежегодном отчете Duolingo, который базируется на данных о более чем 500 миллионов учеников, пишет, что причин, почему люди изучают украинский – много. Однако появилась новая причина, которой не было до 2022 года – это солидарность.

Некоторые из наиболее распространенных причин, почему люди изучают язык – это обучение, работа, путешествия, причем растет количество людей, интересующихся изучением культуры. Но в этом году мы увидели новую причину: солидарность,

– говорится в сообщении Duolingo.

Заинтересованность в изучении украинского языка выросла в первые недели после начала полномасштабной войны, достигла пика в конце марта и остается стабильной.

Жители каких стран больше всего изучают украинский

Быстрее всего украинский язык набирал популярность в таких дальних странах как Аргентина, Япония и Вьетнам, а также в соседних с Украиной государствах.

За 6 месяцев от 24 февраля количество людей, изучающих украинский язык, выросло на 1 651% по сравнению с прошлым годом в Германии, на 1 615% – в Польше и на 1515% – в Чехии.

Среди 40 языков, доступных на платформе, украинский поднялся по популярности:

В Германии украинский язык с 36-го места по популярности в 2021 году поднялся на 15-е.

В Великобритании украинский язык подскочил с 37-го на 17-е место,

В США – с 36 на 22.

Также украинский язык активно изучают в Ирландии (всплеск на 2 229%) и Нидерландах (1 590%).

Duolingo объясняет это тем, что эти страны приняли наибольшее количество украинских беженцев. В то же время украинцы активнее изучают немецкий.