У Duolingo повідомили, що від 24 лютого 2022 року на платформі українську мову стали вивчати понад 1,3 мільйона користувачів.

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Чому люди вивчають українську мову

У щорічному звіті Duolingo, який базується на даних про понад 500 мільйонів учнів, пише, що причин, чому люди вивчають українську – багато. Проте з'явилася нова причина, якої не було до 2022 року – це солідарність.

Деякі з найпоширеніших причин, чому люди вивчають мову – це навчання, робота, подорожі, причому зростає кількість людей, які цікавляться вивченням культури. Але цього року ми побачили нову причину: солідарність,

– мовиться у повідомленні Duolingo.

Зацікавленість у вивченні української мови зросла в перші тижні після початку повномасштабної війни, досягнула піку в кінці березня та наразі залишається стабільною.

Жителі яких країн найбільше вивчають українську

Найшвидше українська мова набирала популярності в таких далеких країнах як Аргентина, Японія та В'єтнам, а також у сусідніх з Україною державах.

За 6 місяців від 24 лютого кількість людей, які вивчають українську мову, зросла на 1 651% у порівнянні з минулим роком у Німеччині, на 1 615% – у Польщі та на 1 515% – у Чехії.

Серед 40 мов, доступних на платформі, українська піднялась за популярністю:

У Німеччині українська мова з 36-го місця за популярністю у 2021 році піднялася на 15.

У Великій Британії українська мова підскочила з 37-го на 17-те місце,

У США – з 36 на 22.

Також українську мову активно вивчають в Ірландії (сплеск на 2 229%) та Нідерландах (1 590%).

Duolingo пояснює це тим, що ці країни прийняли до себе найбільшу кількість українських біженців. Натомість українці активніше вивчають німецьку.