Об этом 24 Каналу сказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Заметим, что это первый масштабный обстрел в 2023 году.

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Сколько может продолжаться воздушная тревога

По ее словам, как правило, массированная ракетная атака может иметь несколько волн, потому пуски могут проходить в несколько приемов. "Это может занять от 2 до 5 часов", – заявила Гуменюк.

Она отметила, что украинцам всегда нужно иметь при себе теплые вещи, запас воды и еды на случай долгой воздушной тревоги. "Задержаться в убежище можно надолго", – добавила руководитель пресс-центра.

Гуменюк рассказала о массированной атаке 14 января: видео



Какой запас ракет у России

Гуменюк подчеркнула, что ВСУ работают над истощением врага, в том числе и на море.

У них оставалось имеющегося запаса ракет на 2–3 массированные атаки. Кроме того, если россияне будут использовать комбинированные способы атак, будут подключать дроны, то это экономия ракет,

– заявила руководительница.

По ее мнению, не все ракеты у россиян не подлежат восстановлению.

"Есть категория ракет, которые Россия продолжает производить, несмотря на санкции. У них еще есть определенные запасы частей. И хотя это замедленный процесс, он может пополнить запасы ракет. Так что расслабляться рано", – уверена Гуменюк.

К слову, по состоянию на 15.00 Россия вывела в Черное море 5 ракетоносителей, общий залп – 36 калибров. В 15:40 сообщали об активности стратегической авиации на аэродроме "Шайковка", где базируются бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22м3.

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