Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Зауважимо, що це перший масштабний обстріл у 2023 році.

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Скільки може тривати повітряна тривога

За її словами, як правило, масована ракетна атака може мати кілька хвиль, тому пуски можуть проходити в кілька прийомів. "Це може зайняти від 2 до 5 годин", – заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що українцям завжди треба мати при собі теплі речі, запас води та їжі на випадок довгої повітряної тривоги. "Затриматися в сховищі можна надовго", – додала керівниця пресцентру.

Гуменюк розповіла про масовану атаку 14 січня: відео



Який запас ракет у Росії

Гуменюк наголосила, що ЗСУ працюють над виснаженням ворога, зокрема і на морі.

В них залишалося наявного запасу ракет на 2 – 3 масовані атаки. Крім того, якщо росіяни будуть використовувати комбіновані способи атак, тож будуть підключатися дрони, а це економія ракет,

– заявила керівниця.

На її думку, не всі ракети в росіян не підлягають відновленню.

"Є категорія ракет, які Росія продовжує виробляти, незважаючи на санкції. В них ще є певні запаси частин. І хоча це сповільнений процес, він може поповнити запаси ракет. Тож, розслаблятися зарано", – впевнена Гуменюк.

До слова, станом на 15:00 Росія вивела у Чорне море 5 ракетоносіїв, загальний залп – 36 калібрів. О 15:40 повідомляли про активність стратегічної авіації на аеродромі "Шайківка", де базуються бомбардувальники-ракетоносці Ту-22м3.

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