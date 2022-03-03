Сколько надо убитых людей, – Зеленский рассказал, как просит о закрытии украинского неба

Российские ракеты и бомбы вылетают с территории Беларуси и убивают наших граждан. Именно поэтому Украина хочет ввести закрытие воздушного пространства.

Ужасные последствия обстрелов видны в украинских городах. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время интервью для иностранных СМИ в четверг, 3 марта, пишет 24 канал.

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"Мы хотим ввести закрытие неба, потому что убивают наших людей. Это происходит с территории Беларуси и России. Вылетают ракеты, бомбы, "Искандеры", самолеты, бомбардировщики – все это происходит", – отметил президент.

Я обратился о закрытии неба к Байдену, Шольцу, Макрону. Я сказал, если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то сейчас дайте нам срок, когда. Если вы сейчас не можете сказать термины. Сколько нужно? Какое количество людей должно сорваться. Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы они были оторваны? Чтобы достучаться до вас, чтобы вы это закрыли?

– подчеркнул глава государства.

"Если нет у вас сил и мощности закрыть небо, то дайте самолеты", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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