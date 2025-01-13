Об этом 24 Каналу сообщили в Государственном управлении делами.

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Сколько заработал Татаров в 2024 году

В Секретариате работы с персоналом и организационного обеспечения деятельности руководителя государственной службы отметили, что в 2024 году Олегу Татарову начислили заработную плату в общей сумме 497 610,90 гривны, в частности должностной оклад 173 069,87 гривны.

Отмечается, что с начисленной заработной платы чиновник уплатил налоги и сборы согласно действующему законодательству в сумме 98 742,98 гривны.

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К слову, ранее в сети появилась информация о том, что Олег Татаров по меньшей мере девять раз летал в Москву после оккупации Россией Крыма и вторжения в Донецкую и Луганскую области. По данным "Схем" последний раз Татаров летал в Россию на следующий день после победы Владимира Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года.

В то же время сам Олег Татаров назвал эту информацию фейком. Он также опроверг информацию о каких-либо контактах с представителями России.