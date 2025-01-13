Про це 24 Каналу повідомили в Державному управлінні справами.

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Скільки заробив Татаров у 2024 році

У Секретаріаті роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби зазначили, що в 2024 році Олегу Татарову нарахували заробітну плату в загальній сумі 497 610,90 гривні, зокрема посадовий оклад 173 069,87 гривні.

Зазначається, що з нарахованої заробітної плати посадовець сплатив податки та збори згідно з чинним законодавством у сумі 98 742,98 гривні.

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До слова, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Олег Татаров щонайменше дев’ять разів літав до Москви після окупації Росією Криму та вторгнення в Донецьку та Луганську області. За даними "Схем" востаннє Татаров літав до Росії наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року.

Водночас сам Олег Татаров назвав цю інформацію фейком. Він також заперечив інформацію про будь-які контакти з представниками Росії.