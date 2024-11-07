І це було щонайменше дев’ять разів. Про це повідомляє 24 Канал із посилання на розслідування проєкту "Схеми".

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Візити Татарова у Росію після 2014 року

Журналісти ознайомилися з даними авіаперельотів і з’ясували, що Татаров, який у той період займався адвокатською діяльністю, тричі був Росії у 2017 році, також чотири рази прилітав у 2018 році та двічі бував у 2019-му.

За даними "Схем" востаннє Татаров літав до Росії наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року.

Журналісти проаналізували поїздки Татарова за допомогою доступу до інформації з баз даних про перетин кордону України, Білорусі та Росії. Через зупинку авіасполучень між Україною та Росією після 2014 року здебільшого він діставався Москви з Києва через Мінськ.

Ба більше, за даними "Схем", у 2015 році Татаров їздив до окупованого Криму. Згідно з оприлюдненою інформацією, 6 червня він перетнув контрольно-пропускний пункт "Джанкой", а назад повернувся 8 червня через КПП "Армянськ".

Як з'ясувалося, автівка, на якій Татаров їздив на окуповану територію, належала на той час співробітнику компанії, якою на час його роботи володіла Галина Фаринник, дружина адвоката Василя Фаринника.

Журналісти нагадали, що у 2008 році Фаринник, який тоді був очільником Головного слідчого управління МВС та заступником міністра, привів Татарова працювати до себе в ГСУ. Пізніше він зробив його своїм партнером в адвокатській фірмі.

"Схеми" надіслали до ОП офіційний лист, на ім'я Олега Татарова з проханням про коментар. Журналісти запитали, з якою метою він щонайменше 9 разів, починаючи з 2014 року відвідував Росію, з ким саме та з яких питань мав там зустрічі, чи були серед тих, з ким він зустрічався, ворожі чиновники.

Втім, станом на момент виходу матеріалу Татаров не надав відповідей. У матеріалі нагадують, що після звільнення з правоохоронних органів Татаров займався адвокатською діяльністю, у березні 2015 року отримав адвокатське посвідчення.

Пізніше він був керівним партнером вищезгаданого адвокатського об’єднання "Татаров, Фаринник, Головко". Юридичну практику Татаров поєднував з роботою в будівельній корпорації "Укрбуд", де очолював юридичний департамент. Заступником Єрмака Татаров став у 2020 році.