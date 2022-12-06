Неймар в стартовой одиннадцатке начал поединок 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи. Уже на 13-й минуте Бразилия получила право на пенальти. 11-метровый удар точно реализовал Неймар , удвоив преимущество "пентакампеоне" в матче 2:0, сообщает 24 канал.

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В шаге от легенды футбола

Это первый гол Неймара на Мундиале в Катаре. Всего в активе левого вингера 76 мячей в 123 сыгранных поединках в футболке национальной команды.

Звездному футболисту французского ПСЖ осталось забить всего один гол, чтобы сравняться по количеству мячей за сборную Бразилии с легендарным Пеле. Бывший нападающий наколотил в футболке "пентакампеоне" 77 мячей. Для такой результативности Пеле понадобилось всего 92 матча.

Неймар забивает уже на трех чемпионатах мира подряд. Также в его наследии 56 голевых передач.

Уже на ЧМ-2022 в Катаре левый вингер может не только сравниться с Пеле, но стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Историческое достижение может состояться уже в четвертьфинале Мундиаля, куда команда Тите пробилась, одолев Южную Корею (4:1).

Неймар может получить статус "лучшего" уже 9 декабря. В этот день состоится четвертьфинал ЧМ-2022 против Хорватии, которая с трудом по итогам серии пенальти одолела Японию (1:1 в основное и дополнительное время и 1:3 по 11-метровым ударам).

К слову. ЧМ-2022 уже подарил звание лучшего бомбардира своей национальной команды Оливьеру Жиру (Франция) . На Мундиале в Катаре это достижение может также повторить нападающий сборной Англии Гарри Кейн.