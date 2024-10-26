Объяснил причину такой тенденции 24 Каналу экономист Максим Блант, отметив, что этот рост выплат рекрутам в России имеет более глубокие причины.

Смотрите также Почти четверть миллиона: Россия хочет набрать на контракт еще 225 тысяч контрактников, – СМИ

Рекрутам в России стали платить вдвое больше

По словам экономиста, по сравнению с летом 2024 года, размер контракта для российских военных вырос примерно вдвое, в зависимости от региона. Это произошло после Указа Владимира Путина о повышении выплат военным.

"Например, в Луганской области до июля этого года платили 195 тысяч рублей, сейчас платят 1,5 миллиона. Плюс из федерального бюджета было 200 тысяч, сейчас 400", – рассказал Блант.

При этом он отметил, что это касается только контрактников и так называемых добровольцев. В то же время экономист отметил, повышенные выплаты не следует воспринимать, как стремление улучшить благосостояние воинов. Это признак девальвации российского рубля.

Это все признак девальвации рубля в том числе. Потому что раньше стоимость рекрута для Минобороны была в пределах 400 тысяч, а сейчас иногда до 1,5 миллиона. Это значит, что на 1 рубль вы можете купить существенно меньше. И то же самое происходит с вооружением и снаряжением,

– подчеркнул экономист.

Напомним, Россия вернула обратно на фронт своих солдат, которых только что освободили из плена путем обмена на украинских бойцов.