Пояснив причину такої тенденції 24 Каналу економіст Максим Блант, зауваживши, що це зростання виплат рекрутам в Росії має глибші причини.

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Рекрутам в Росії стали платити вдвічі більше

За словами економіста, порівняно з літом 2024 року, розмір контракту для російських військових зріс приблизно вдвічі, залежно від регіону. Це сталось після Указу Володимира Путіна про підвищення виплат військовим.

"Наприклад, у Луганській області до липня цього року платили 195 тисяч рублів, зараз платять 1,5 мільйона. Плюс з федерального бюджету було 200 тисяч, зараз 400", – розповів Блант.

При цьому він зауважив, що це стосується лише контрактників та так званих добровольців. Водночас економіст наголосив, підвищені виплати не слід сприймати, як прагнення покращити добробут вояків. Це ознака девальвації російського рубля.

Це все ознака девальвації рубля в тому числі. Бо раніше вартість рекрута для Міноборони була в межах 400 тисяч, а зараз подекуди до 1,5 мільйона. Це значить, що на 1 рубль ви можете купити суттєво менше. І те саме відбувається з озброєнням та спорядженням,

– підкреслив економіст.

Нагадаємо, Росія повернула назад на фронт своїх солдатів, яких щойно звільнили з полону шляхом обміну на українських бійців.