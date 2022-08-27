Большинство – защитники Мариуполя: сколько тел бойцов ВСУ удалось вернуть с начала войны

Украина делает все для того, чтобы вернуть тела своих героев домой. Переговоры с россиянами вести сложно, но процесс не прекращается ни на минуту.

Как сообщил Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, с самого начала полномасштабной войны Украина делает все, чтобы тела погибших героев были похоронены на родной земле. С конца мая, благодаря созданию Офиса Уполномоченного, процесс удалось еще ускорить.

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Сколько тел героев удалось вернуть домой

По словам Котенко, коммуникацию с россиянами удалось организовать через Красный Крест. Враг очень затягивает процесс, но положительные результаты в этом направлении, несмотря на все сложности, есть.

Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитники Азовстали. Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду,

– сообщил Котенко.

Он добавил, что россияне из-за больших потерь не могут справиться со своими погибшими, поэтому бывают ситуации, когда они, несмотря на объявленный режим тишины, не хотят забирать тела украинских героев.

Котенко также подчеркнул, что ложь россиян о том, что "Украине не нужны" ее военные, не имеет абсолютно ничего общего с реальностью. Наше государство готово сражаться за каждого героя, а тормозят процесс обмена именно оккупанты.

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