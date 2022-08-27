Як повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, з самого початку повномасштабної війни Україна робить все, щоб тіла загиблих героїв були поховані на рідній землі. З кінця травня завдяки створенню Офісу Уповноваженого процес вдалося ще прискорити.

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Скільки тіл героїв вдалося повернути додому

За словами Котенка, комунікацію з росіянами вдалося організувати через Червоний Хрест. Ворог дуже затягує процес, але позитивні результати у цьому напрямку попри всі складнощі є.

Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники Азовсталі. Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків – звідусіль,

– повідомив Котенко.

Він додав, що росіяни через великі втрати не можуть дати ради зі своїми загиблими, тому бувають ситуації, коли вони попри оголошений режим тиші не хочуть забирати тіла українських героїв.

Котенко також наголосив, що брехня росіян про те, що "Україні не потрібні" її військові не має абсолютно нічого спільного з реальністю. Наша держава готова битися за кожного героя, а гальмують процес обміну саме окупанти.

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