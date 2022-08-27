З цією метою на Херсонщині створюють фільтраційні табори для представників російської армії. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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росіяни тікають з Правобережжя Херсонщини

За його словами, військові частини ворога, які з початку війни стоять на правому березі Дніпра на Херсонщині, зазнають суттєвих втрат. Деякі підрозділи навіть були розформовані за наказом міністра оборони шойгу.

Попри це, окупанти залишаються на фронті, їх не виводять. Тому багато військових прагнуть втекти. Якщо на початку це були "днрівці", то зараз намагаються тікати в Крим і самі росіяни,

– розповів Молчанов.

Хто потрапляє у фільтраційні табори для "своїх"

Як зазначив херсонський активіст, якщо російський військовий висловить якісь сумніви щодо доцільності війни, перебуваючи на передовій, то з ним розмова коротка: його може пристрелити командир. А от тих дезертирів, яким вдалося втекти з поля бою, доводиться виловлювати.

Фільтраційні табори – це для тих, кого впіймали в тилу,

– сказав Молчанов.

Незадоволені ситуацією є і серед тих окупантів, які перебувають у тилових підрозділах на окупованих територіях.



"Такі військові можуть піти у відмову. росіяни їх називають "п'ятсотими". Це ті, хто відмовився від виконання наказу", – розповів активіст.

За його словами, з формальної точки зору керівництву доводиться рахуватися із "відмовниками". Тому командири окупантів намагаються заздалегідь боротися із духом дезертирства.

Доля росіян у таборах

Для запобігання випадкам відмов росіяни також можуть відправити незадоволених військових у фільтраційні табори. Такі солдати ще мають шанси вийти, якщо вони змінили свою позицію.

А от що відбувається із дезертирами, які втекли з передової, за словами Молчанова, точно невідомо.

Їх десь садять, і їхня доля туманна і сумна. Ймовірно, їх будуть тримати там (у таборах – 24 канал), поки вони є працездатними, і використовуватимуть як дармову робочу силу,

– припустив активіст.

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Ситуація на Херсонщині: коротко