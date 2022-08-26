росіяни збирають паспортні дані місцевих жителів та погрожують відповідальністю за співпрацю з ЗСУ. Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Таким чином російські загарбники намагаються тримати у напрузі населення Херсонщини.

Це така форма залякування. Це ще раз доводить, що окупанти не можуть зупинити рух спротиву,

– наголосив Солобелевський.

Як херсонці допомагають ЗСУ

Як зазначив перший заступник голови Херсонської облради, росіяни постійно проводять поквартирну перевірку житлового фонду, і не тільки поблизу військових об'єктів. Вони формують списки, хто в цей час проживає у будинках.

"Таким чином окупанти шукають осіб, які недавно заїхали у квартири. Вони шукають партизанів, тому що розуміють, що у представників спротиву є потреба час від часу змінювати місце проживання", – сказав Солобевський.

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Він додав, що усі дії окупантів марні, адже місцезнаходження усіх військових об'єктів ворога вже давно відоме ЗСУ. Адже жителі Херсонщини систематично повідомляють ці дані тими каналами, якими можуть це зробити.

Рівень підтримки херсонцями України просто шалений. Кількість колаборантів просто мізерна у порівнянні з проукраїнськи налаштованим населенням,

– зазначив перший заступник голови Херсонської облради.

Він наголосив, що завдяки інформації від херсонців ЗСУ і мають можливість завдавати точних ударів по об'єктах ворога.

Як росіяни готуються до псевдореферендуму

російські загарбники продовжують підготовку до псевдореферендуму на Херсонщині.

"Зараз окупанти працюють над локаціями, де планують відкривати так звані "виборчі дільниці", а також формують списки людей, які там готові працювати", – розповів Соболевський.

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За його словами, наразі немає інформації про те, що росіяни почали виготовляти або завозити на Херсонщину "виборчі бюлетені".

Малоймовірно, що так званий референдум відбудеться найближчим часом. Але такий сценарій вони все-таки можуть реалізувати. Вони готують шоу, результати якого визначені наперед,

– зазначив перший заступник голови Херсонської облради.

Окупанти влаштовують рейди

російські загарбники продовжують тероризувати підприємців на Херсонщині. За інформацією місцевих жителів, до села Горностаївка приїхав російський спецназ. Окупанти налетіли на місцеві магазини і вилучили усі гривні з кас.

Такий рейд саме для вилучення гривні – це, напевно, вперше. Це більше схоже на пограбування,

– сказав Соболевський.

Він нагадав, що раніше росіяни вилучали із магазинів термінали, аби люди не могли розраховуватися банківськими картками. А також зупиняли роботу торгових точок, власники яких відмовлялися "перереєстровуватися" нібито за російськими законами.

Про відкриття російських шкіл на Херсонщині

росіяни намагаються запустити освітній процес на Херсонщині. Як розповів Соболевський, окупаційна влада пропонує батькам одноразову допомогу на підготовку дитини до школи.

Також окупанти готові сплачувати батькам якісь гроші, якщо ті віддали дитину до російської школи. Вони розуміють, що скоро 1 вересня, а кількість дітей, які готові навчатися за російською програмою, дуже мала. Тому намагаються купувати лояльність з боку нашого населення, – сказав він.

Перший заступник голови Херсонської облради додав, що росіяни гучно анонсували відкриття російських шкіл, однак у них виникли серйозні проблеми.

"У деяких школах у штаті – 3 – 4 людини, серед яких – директор, його заступник... Вчителів не вистачає, вони відмовляються працювати", – повідомив Соболевський.

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