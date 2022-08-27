Такі фільтраційні табори облаштовані як підвали, де затриманих катують, змушуючи їх змінити свою думку. Про це 24 каналу розповів військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Депутат зазначив, що на Херсонщині створюються російські фільтраційні табори для своїх військових, серед яких панує дух дезертирства.

Керівний склад росіян побачив всі тенденції й почав облаштовувати підвали для своїх. Там відбирають засоби зв'язку, електронні носії, щоб вони не могли звідти зв'язуватись з родичами й розповсюджувати інформацію. Їх кидають у підвали. Там катуваннями й примусом переконують їх у тому, що єдиний шлях – воювати далі,

– пояснив Хлань.

За словами військового, якщо і після цього затримані відмовляються воювати проти України – їх просто розстрілюють.

"Спочатку вони хотіли тікати, коли відбудеться ротація. Тоді вони переховувались у домівках тих, хто залишив окуповану Херсонщину. Парадоксально, але коли їх там знаходили, вони казали, що вони чекають на ЗСУ, щоб здатися в полон, тому що розуміли, що це єдиний спосіб зберегти своє життя", – додав депутат.

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Водночас він вказав, що на Херсонщині суттєво змінився склад російських військових.

"Там зараз дуже намішано. Якщо раніше на Херсонському напрямку були буряти та "мобіки" з так званих "лднр", то зараз підтягують десантно-штурмові бригади росіян й професійних військових. Найнижчий бойовий дух і найвища деморалізація – серед бурятів і "мобіків", які шукають варіанти, як здаватися в полон", – резюмував Хлань.

Що відбувається на Херсонщині: останні події

Біля Антонівського мосту на Херсонщині – знову вибухи. Також 26 серпня було гучно у районі Чорнобаївки.

25 серпня Збройні Сили України на Півдні вдарили по засобах протиповітряної безпеки ворога. Також окупанти втратили щонайменше три склади боєприпасів.

У кремлі ніяк не можуть провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях. Одна з останніх озвучених дат – 11 вересня. Але й тоді у ворога навряд чи щось вдасться. У цьому переконані аналітики з Інституту з вивчення війни.

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