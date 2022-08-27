Такие фильтрационные лагеря обустроены как подвалы, где задержанных пытают, заставляя их изменить свое мнение. Об этом 24 каналу рассказал военный ТРО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Депутат отметил, что в Херсонской области создаются российские фильтрационные лагеря для своих военных, среди которых царит дух дезертирства.

Руководящий состав россиян увидел все тенденции и начал обустраивать подвалы своим. Там отбирают средства связи, электронные носители, чтобы они не могли оттуда связываться с родственниками и распространять информацию. Их бросают в подвалы. Там пытками и принуждением убеждают их в том, что единственный путь – воевать дальше,

– объяснил Хлань.

По словам военного, если и после этого задержанные отказываются воевать против Украины – их просто расстреливают.

"Сначала они хотели бежать, когда произойдет ротация. Тогда они прятались в домах тех, кто покинул оккупированную Херсонщину. Парадоксально, но когда их там находили, они говорили, что они ждут ВСУ, чтобы сдаться в плен, потому что понимали, что это единственный способ сохранить свою жизнь", – добавил депутат.

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В то же время он указал, что в Херсонской области существенно изменился состав российских военных.

"Там сейчас очень намешано. Если раньше на Херсонском направлении были буряты и "мобики" так называемых "лднр", то сейчас подтягивают десантно-штурмовые бригады россиян и профессиональных военных. Самый низкий боевой дух и самая высокая деморализация – среди бурят и "мобиков", которые ищут варианты, как сдаваться в плен", – резюмировал Хлань.

Что происходит на Херсонщине: последние события

Возле Антоновского моста на Херсонщине – снова взрывы. Также 26 августа было шумно в районе Чернобаевки.

25 августа Вооруженные Силы Украины на Юге ударили по средствам противовоздушной безопасности врага. Также оккупанты потеряли по меньшей мере три склада боеприпасов.

В кремле никак не могут провести "референдумы" на временно оккупированных территориях. Одна из последних озвученных дат – 11 сентября. Но и тогда у врага вряд ли что-нибудь удастся. В этом убеждены аналитики из Института по изучению войны.

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