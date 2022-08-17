Ці дані нашої військової розвідки оприлюднили в Генштабі ЗСУ 17 серпня. У повідомлені вказали, що такий стан речей свідчить про деморалізацію окупантів.

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Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій – намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій,

– вказали в Генштабі.