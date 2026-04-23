Глава Нацполиции Выговский рассказал, сколько правоохранителей прошли через фронт
- Около 70% полицейских были задействованы или находятся на фронте.
- Председатель НПУ Иван Выговский сообщил, что информации о проблемах правоохранителей может помочь россиянам.
Председатель Национальной полиции Иван Выговский заявил, что около 70% полицейских были задействованы или находятся на фронте. Он добавил, что у правоохранителей до сих пор остается много нерешенных вопросов и неоговоренных деталей.
По словам главы НПУ, обнародование информации о проблемах правоохранителей существенно поможет россиянам. Об этом сообщил Иван Выговский во время брифинга.
Что Выговский рассказал о полицейских на фронте?
Глава НПУ рассказал, что 70% полицейских или были на фронте, или до сих пор служат. Он добавил, что существует много проблем относительно зарплаты.
Есть большая проблема, о которой непопулярно говорить. И о зарплате, и о некомплекте, и о риске, который есть у каждого полицейского, – о тех вещах, которые мы не говорим журналистам,
– отметил Выговский.
Выговский сообщил, что ситуация остается сложной. Правоохранители истощены и работают непрерывно, а к дежурствам на блокпостах привлекают даже работников центрального аппарата.
Он также отметил, что публичное обсуждение таких проблем может играть в пользу России.
Что известно о заявлении Клименко по подготовке полицейских?
В Украине планируют изменить подход к подготовке патрульных полицейских, сосредотачиваясь на усилении боевых навыков и психологической устойчивости.
Министр внутренних дел Игорь Клименко озвучил журналистам 24 Канала, что к тренировкам будут привлекать военных с боевым опытом, а также рассматривается возможность ротаций патрульных в прифронтовые регионы.
По поручению президента Владимира Зеленского также должны пересмотреть протоколы реагирования и тактику действий в ситуациях с применением оружия.