По словам главы НПУ, обнародование информации о проблемах правоохранителей существенно поможет россиянам. Об этом сообщил Иван Выговский во время брифинга.

Что Выговский рассказал о полицейских на фронте?

Глава НПУ рассказал, что 70% полицейских или были на фронте, или до сих пор служат. Он добавил, что существует много проблем относительно зарплаты.

Есть большая проблема, о которой непопулярно говорить. И о зарплате, и о некомплекте, и о риске, который есть у каждого полицейского, – о тех вещах, которые мы не говорим журналистам,

– отметил Выговский.

Выговский сообщил, что ситуация остается сложной. Правоохранители истощены и работают непрерывно, а к дежурствам на блокпостах привлекают даже работников центрального аппарата.

Он также отметил, что публичное обсуждение таких проблем может играть в пользу России.

