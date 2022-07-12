Марина Лазебная – министр социальной политики – заявила, что в общей сложности профинансировали более 462 миллионов гривен. На обеспечение продуктами было направлено примерно 140 миллионов гривен.
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По словам Лазебной, больше всего денег направили на удовлетворение продовольственных потребностей в:
- городах, где продолжаются активные боевые действия;
- деоккупированных населенных пунктах;
- общинах, принявших большое количество внутренне перемещенных людей.
Кроме того, 100 миллионов гривен были направлены на программу для приобретения жилья для многодетных семей. Речь идет о людях, потерявших жилье в результате боевых действий.
Также за фактически 52 миллиона гривен обеспечили деоккупированные территории:
- модульными мобильными АЗС;
- горюче-смазочными материалами
Благодаря объединению ресурсов и возможностей мы имеем высокую эффективность использования средств,
– заявила Лазебна.
В Минсоцполитики подчеркнули, что вместе удалось:
- эвакуировать гражданских людей из мест, где продолжаются активные боевые действия;
- предоставить людям мгновенные денежные выплаты на вокзалах сразу по прибытии в относительно безопасные города;
- оказать внутренне перемещенным лицам пищу и помощь;
- помочь людям в местах, где продолжаются активные боевые действия;
- тому подобное.
Украина получила новый транш помощи от США
- Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины – сообщил, что Украина получила новый транш грантовой помощи от США. На этот раз говорится об 1,7 миллиардах долларов.
- По словам Шмыгаля, это – уже второй грант от Штатов за последние две недели.
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