Марина Лазебна – міністерка соціальної політики – заявила, що загалом профінансували понад 462 мільйонів гривень. На забезпечення продуктами спрямували приблизно 140 мільйонів гривень.

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За словами Лазебної, найбільше грошей спрямували на задоволення продовольчих потреб у:

містах, де тривають активні бойові дії;

деокупованих населених пунктах;

громадах, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених людей.

Окрім того, 100 мільйонів гривень спрямували на програму для придбання житла для багатодітних сімей. Мовиться про людей, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Також за фактично 52 мільйони гривень забезпечили деокуповані території:

модульними мобільними АЗС;

паливно-мастильними матеріалами

Завдяки об'єднанню ресурсів та можливостей ми маємо високу ефективність використання коштів,

– заявила Лазебна.

У Мінсоцполітики наголосили, що разом вдалося:

евакуювати цивільних людей з місць, де тривають активні бойові дії;

надати людям миттєві грошові виплати на вокзалах відразу після прибуття у відносно безпечні міста;

надати внутрішньо переміщеним особам їжу та психологічну допомогу;

допомогти людям у місцях, де тривають активні бойові дії;

тощо.

Україна отримала новий транш допомоги від США

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України – повідомив, що Україна отримала новий транш грантової допомоги від США. Цього разу мовиться про 1,7 мільярда доларів.

За словами Шмигаля, це – вже другий грант від Штатів за останні два тижні.

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