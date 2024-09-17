Не думаю, что война закончится в 2025 году, – министр обороны Нидерландов

По мнению министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, война в Украине не завершится в этом и следующем году. Он также призвал партнеров готовиться к долгосрочной поддержке Украины.

Он также подчеркнул, что у России также есть ресурсы для ведения долговременной войны. Об этом Брекельманс рассказал в интервью LRT.

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Когда может закончиться война по мнению Брекельманса

Отвечая на вопрос о возможных сроках завершения войны в Украине, Брекельманс отметил, что "не думает, что война закончится в этом году, и не думает, что она закончится в следующем году". Он также отметил, что ситуация на поле боя в Украине является "очень сложной".

Это означает, что мы должны делать больше, но мы также не должны слишком завышать наши ожидания, потому что иногда люди думают, что российское вторжение сначала было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это 42-километровый спринт,

– подчеркнул он.

По мнению главы Минобороны Нидерландов, это предусматривает дальнейшую поддержку Украины с учетом долгосрочной перспективы, чтобы народы Европы были готовы помогать Украине на длительный период и не имели ложных ожиданий.

Брекельманс также считает, что Россия является "безусловно мощной" и способной вести войну с высокой интенсивностью "в течение очень длительного времени".

"Россия играет в числа, и Украине очень трудно защититься от нее, поэтому мы должны очень серьезно относиться к российской угрозе, как на поле боя, так и, конечно, помня о том, что это ядерная держава", – отметил глава Минобороны.